La Cité du Vin vous attend sur France Bleu Poitou

Cette semaine nous vous ouvrons les portes de la Cité du Vin à Bordeaux, vous évoluerez entre : paysages et vignobles du monde, histoire, arts, arômes, fabrication du vin, art de vivre, gastronomie... Et vous êtes attendus en haut du Belvédère pour une vue à 360° sur la ville et le fleuve.

Voyage sensoriel à la Cité du Vin. - AV-Casson Mann-XTU architects

Comme nous vous voulons du bien, nous vous offrons le déjeuner (avec un verre de vin, eh oui) à la Brasserie Latitude 20 et votre nuit à 2 à l'Appart'City confort Bordeaux Chartrons avec petit-déjeuner.

Voilà pour ce cadeau qui va vous ouvrir les sens, alors venez jouer avec nous à 11 heures sur France Bleu Poitou. Vous devrez répondre à 4 questions pour atteindre la manche thématique et faire le meilleur score.

Fin du jeu vendredi 26 aout 2022, soyez l'un de nos 3 candidats quotidiens et partez à la Cité du Vin à Bordeaux, à notre santé.