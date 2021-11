Une nuitée en amoureux avec repas à La Ferme des Mares à gagner !

Ancien corps de ferme en pierre transformé en hôtel de charme, La Ferme des Mares est un havre de quiétude qui vous réservera un accueil chaleureux et familial. A deux pas des prés salés protégés de Saint-Germain-sur-Ay et de la côte, il constitue un lieu de séjour idéal pour les amoureux de la nature. Vous pourrez même arrêter le temps dans son jardin anglais ou son salon confortable avec cheminée à foyer ouvert.

Profitez d'une chambre au style délicat et sophistiqué. - PY Lemeur

Profitez des chambres très spacieuses et lumineuses, entièrement rénovées en conservant le charme raffiné d’une maison de caractère. Ces hébergements de style moderne disposent d'une salle de bains privative confortable et design, d'une télévision écran plat et d'une connexion Wi-Fi.

Côté restaurant, découvrez une cuisine traditionnelle avec des produits frais et régionaux mêlés à des notes exotiques.

Retrouvez le raffinement jusqu'à votre table. - PY Lemeur

Tout cela vous donne envie ? France Bleu Cotentin vous l'offre et vous propose de remporter 1 nuitée en Suite avec petit déjeuner et menu "Retour de marché" pour 2 personnes. De quoi passer des moments inoubliables dans un cadre idyllique.

Pour tenter votre chance, c'est simple : jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance !

