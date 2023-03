La Foire du Trône est de retour à Paris pour 8 semaines de sensations fortes. Besoin d’un Pass famille ?

La plus grande fête foraine de France revient à Paris du 31 mars au 29 mai. Avec ses 350 attractions et ses 80 manèges, la Foire du trône propose des activités pour tous, enfants comme adultes.

Pour cette 1065e édition, des attractions encore plus hautes et plus impressionnantes sont annoncées : la Grande Roue la plus éclairé d'Europe, le plus grand booster, le plus grand train fantôme de France qui change chaque année de décor ainsi que le plus grand huit démontable de l'Hexagone.

Tout au long de ses 60 jours de jeux, d'amusement et de sensations, des journées thématiques seront proposées.

Les forains se mobilisent

Cette année, la soirée d’ouverture de la Foire du Trône aura lieu au profit de l'association Cékedubonheur qui mène tout au long de l’année plus d’une centaine d’actions dans 120 établissements de santé à travers la France.

Plus de 17.000 jeunes patients et leurs familles bénéficient ainsi d’ateliers (écriture, photo, magie, cuisine…), d’événements festifs (Noëls, Fêtes de la musique, Halloween…) ou encore des sorties (concerts, spectacles, parc d’attraction…) pour oublier le temps d’un moment de partage leur quotidien douloureux.

L’intégralité de la recette de la soirée du vendredi 31 mars sera ainsi reversée à l’association Cékedubonheur.

Gagnez votre Pass Famille

France Bleu Paris est LA radio partenaire de la Foire du Trône. C’est pourquoi nous avons décidé de vous offrir la possibilité de gagner un Pass Famille valable pour 4 personnes et d’une valeur de 600 euros. De quoi faire le plein de sensations fortes en famille ou entre amis !

Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Du 27 mars au 8 mai, plusieurs jeux auront lieu sur notre antenne. Alors soyez attentif et dès qu’un animateur vous invite à jouer, appelez le 01.42.30.10.10.

Une chance supplémentaire vous ait offerte également en remplissement le formulaire ci-dessous avant le 8 mai.

