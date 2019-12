La Radio: Votez pour votre photo préférée!!

Auvergne

Cette fois-ci, on inverse les rôles!

NOUS avons pris les photos et VOUS allez voter! Choisissez la photo que vous trouvez la plus belle, la plus drôle ou la plus insolite...

📻 Le thème de l'album: la radio! 🎤

Nous avons pris ces photos pour vous. Visionnez les tranquillement, lisez les légendes et faites votre choix.

Vous allez pouvoir vous rendre compte que ce n'est pas si simple de sélectionner son cliché préféré...

Le vote est ouvert du 23 décembre 2019 - 06h au 06 janvier 2020 - 09h00.

Vue de chez vous: Vos photos gagnantes

Les sapins de Noël

Bravo à Florence de Besse et Saint Anastaise pour son sapin de Noël à l'état brut.

Sapin de noël à l’état brut. - Florence de Besse et Saint Anastaise

Les photos gagnantes sélectionnées par le jury France Bleu Pays d'Auvergne

Merci de tous ces moments partagés ensemble: photos, infos, souvenirs, anecdotes, conseils, recettes, adresses, bons plans, sourires.... et s'y on continuait ensemble en 2020!

France Bleu Pays d'Auvergne vous souhaite de très belles fêtes et une heureuse année 2020.