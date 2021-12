La Roue aux Cadeaux est de retour du 13 décembre au 2 janvier : de nombreux cadeaux sont à gagner !

Bientôt Noël ! Et qui dit Noël dit... cadeaux ! La célèbre Roue aux Cadeaux France Bleu Champagne-Ardenne est de retour pour vous couvrir de cadeaux, du 13 décembre au 2 janvier ! Restez bien à l'écoute : TV, livres, console de jeu, montres connectées, chèques des Vitrines de Reims... à gagner !

Il était une fois une roue, la Roue aux Cadeaux. 11 mois déjà qu'elle patientait, silencieuse, dans le local qui lui est réservé dans les locaux de France Bleu Champagne-Ardenne.

Et puis, un jour, le miracle. La personne en charge des cadeaux ouvre ledit local et retrouve la Roue aux Cadeaux, la nettoie et la sort de son endroit habituel.

C'est ainsi qu'une belle histoire commence pour nos auditeurs...

Des cadeaux à foison !

Noël ne serait pas vraiment Noël sans cadeaux ! Et France Bleu Champagne-Ardenne a décidé, une fois encore, de mettre les petits plats dans les grands afin de gâter ses auditeurs. Parmi les cadeaux que vous pourrez tenter de remporter, citons une TV LG 4K, une machine à café Nespresso, une console Nintendo Switch, des livres sur le cinéma et la musique, des BD, des montres connectées, des mugs France Bleu Champagne-Ardenne, des sacs de sport vintage ou encore des chèques des Vitrines de Reims...

Quelques-uns des nombreux cadeaux à remporter grâce à la Roue aux Cadeaux ! © Radio France

Restez à l'écoute et soyez attentifs toute la journée afin de pouvoir tourner la roue, car cela peut intervenir à tout moment à l'antenne...

Comment jouer ?

Pour nous joindre, composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) puis répondez à la question posée pour pouvoir tourner la roue dans la foulée. Tout le monde a sa chance !

Bonne chance !