La Tournée du Père-Noël, gagnez un voyage au Québec

Besançon, France

Et si c'était vous ?

Et si vous n'aviez plus qu'à faire la valise ?

Et si le traîneau du Père-Noël vous emmenait cette année au Québec ?

Un cadeau offert par l'Agence de voyage TUI STORE Besançon.

Pendant cette quinzaine des fêtes de fin d'année, jouez en reconstituant la Tournée du Père-Noël, et remplissez ensuite votre formulaire de participation ! Résultat le lundi 6 janvier prochain à 8h45 pour enfin le faire savoir à celle ou celui qui partagera le bonheur de votre séjour !

Le séjour au Canada, c'est :

- Les vols Aller-Retour au départ de Paris

- Les transferts aéroport Hôtel

- Six nuits sur place en chambre double formule tout inclus au club LOOKEA auberge du Lac Morency.

Le Québec, comme dans un rêve - Dominique Parreaux

Pour jouer : c'est simple !

Regardez, reregardez, rereregardez, ou rerereregardez – seul(e), en famille, entre amis, collègues ou voisins, le soir, le matin, pendant le réveillon, ou dans la salle d'attente du médecin après la crise de foie ! – le film de la Tournée du Père Noël en faisant autant d'arrêts sur image que vous le souhaitez, en partageant, échangeant, téléchargeant, en constituant un réseau ou en faisant tourner le film auprès de vos proches, et identifiez un maximum des 30 photos qui constituent le film.

Localisez un maximum des 30 photos et donnez un nom à un maximum de chacune des 29 communes qu'elles représentent (Attention : l'une des communes en question apparaît en effet deux fois dans le film ! Il y a donc 29 communes différentes pour 30 photos).

À vous de nous donner le nom des communes qui figurent sur chacune des photos, ou – en tout état de cause – d’où sont prises chacune des 30 photos.

Et nous sommes évidemment là pour vous aider ! Chaque jour, à 6h45, vous êtes les bienvenu(e)s à l'antenne. Appelez-nous au 03-81-833-111, et promis... nous tenterons de vous aider !! :-)

Enfin, remplissez votre formulaire de réponses ci-dessous en respectant la marche à suivre (chaque photo porte un numéro, reportez votre réponse dans la case numérotée correspondante) et celui qui aura toutes les bonnes réponses remporte la mise. Bonne chance !