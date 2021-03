Le 17 mars 2021, France Bleu Breizh Izel fête la Saint-Patrig avec le Comptoir Irlandais

Véritable vitrine de l’île verte et des pays celtes, Le Comptoir Irlandais offre une authentique invitation au voyage, par la découverte des saveurs et des couleurs de ces pays. A l’occasion de la Saint-Patrig le 17 mars, des paniers gourmands à gagner tout au long de la journée !

Le Comptoir Irlandais

Depuis sa création, Le Comptoir Irlandais propose une sélection pointue de produits dans différents univers : spiritueux, épicerie fine, mode ou maison. Vous y trouverez le meilleur de l’Irlande et tout ce que les Irlandais adorent : une cave à whisky, rhum et bière d’exception, un assortiment exceptionnel de thés et d’infusions, des marmelades et des confitures au bon goût de fruit, les fameux pulls irlandais, etc.

Avec Le Comptoir Irlandais, mettez un peu d’Irlande dans vos vies !

Composition du panier gourmand

1 marmelade irlandaise orange Folláin

1 tartinade irlandaise cassis Folláin

1 paquet de cookies irlandais East Coast Bakehouse

1 fruit cake irlandais citron-gingembre Mileeven

1 paquet de gaufrettes Jacob’s Elite

1 bière irlandaise Guinness Hop House

1 bière irlandaise O’Hara’s IPA

1 whiskey irlandais Bushmills Black Bush

