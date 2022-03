Le 17 mars 2022, France Bleu Breizh Izel fête la Saint-Patrig avec le Comptoir Irlandais

Véritable vitrine de l’île verte et des pays celtes, Le Comptoir Irlandais offre une authentique invitation au voyage, par la découverte des saveurs et des couleurs de ces pays. A l’occasion de la Saint-Patrig le 17 mars, des paniers gourmands à gagner tout au long de la journée !

Un air d'Irlande ce jeudi sur France Bleu Breizh Izel !

des paniers gourmands du Comptoir Irlandais à gagner à 8h40, 11h10, 11h50, 16h40, 17h45 et 19h30

Le Comptoir Irlandais Depuis sa création, Le Comptoir Irlandais propose une sélection pointue de produits dans différents univers : spiritueux, épicerie fine, mode ou maison. Vous y trouverez le meilleur de l’Irlande et tout ce que les Irlandais adorent : une cave à whisky, rhum et bière d’exception, un assortiment exceptionnel de thés et d’infusions, des marmelades et des confitures au bon goût de fruit, les fameux pulls irlandais, etc.

Avec Le Comptoir Irlandais, mettez un peu d’Irlande dans vos vies !

Composition du panier gourmand :

1 thé irlandais Barry’s Tea Irish Breakfast 40 sachets 125 g

1 tartinade irlandaise mangue-passion Folláin 340 g

1 paquet de shortbreads irlandais Grahams 135 g

1 paquet de chocolats caramel irlandais Lily O’Brien’s 110 g

1 bière irlandaise Galway Bay Little Feelings V2 44 cl 4.6°

1 bière irlandaise Dot When The Got Gets Gose 33 cl 4.4°

1 whiskey irlandais Tullamore Dew Caribbean Cask 70 cl 43°

Comptoir Irlandais

Comptoir Irlandais

Comptoir Irlandais

Tout au long du mois de mars, les magasins célèbrent la Saint-Patrick avec ses clients. Les produits irlandais sont mis à l’honneur avec des offres spéciales. Des animations, des déguisements, des dégustations rythmeront la vie des boutiques Le Comptoir Irlandais du 1er au 17 mars et même au-delà.

Magasins du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan :