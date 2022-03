Du 7 au 11 mars 2022, France Bleu Cotentin vous propose un séjour découverte avec dîner, nuitée et petit-déjeuner pour deux personnes à l'Auberge Le 49.

Dînez et passez la nuit dans une auberge tout près de Bayeux !

Situé à Saint-Vigor-le-Grand, à deux pas de Bayeux, L'Auberge Le 49 est le fruit d’une alliance parfaite entre l’authenticité d’une ferme typique du Bessin et une décoration à la fois contemporaine et intemporelle.

Vous débuterez votre soirée par un dîner dans son restaurant, au décor luxueux et à l'atmosphère exotique, propices à la détente. Avec Céline, cheffe de cuisine passionnée, vous pourrez goûter à une cuisine colorée et savoureuse, élaborée avec des produits locaux et de saison.

Cuisine raffinée et créative au rendez-vous - L'Auberge Le 49

Vous passerez ensuite la nuit dans la suite comprenant un lit double Queen size : une chambre parfaite pour un séjour au calme. Le plus grand confort d'une suite parfaitement équipée vous attend.

Une suite spacieuse et lumineuse sera votre cocon pour la nuit - L'auberge Le 49

Pour plus de sérénité, un parking privé et clos est à votre disposition. Vous profiterez également d'un petit-déjeuner offert après votre nuitée.

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : une soirée découverte de l'auberge et du restaurant le 49 comprenant pour 2 personnes: 1 nuit dans la suite, 1 dîner découverte au restaurant (hors boisson),1 petit déjeuner. Valeur :220€