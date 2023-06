Le beau temps s'est installé alors tentez de remporter le "kit été" France Bleu Belfort Montbéliard

Cette semaine, on change nos habitudes dans Comtois-rends toi

France Bleu Belfort Montbéliard a décidé de vous gâter dès lundi. En effet , c'est LE jour à ne pas manquer si vous voulez tenter de remporter 2 places pour le jour de votre choix au festival le "Chant du Gros" qui aura lieu les 7, 8 et 9 septembre au Noirmont.

Un beau programme est prévu avec entre autre : Shaka Ponk, Soldat Louis, Mosiman, Jenifer, Florent Pagny, M, Zazie...et bien d'autres artistes.

Pour le reste de la semaine, c'est un très beau "kit été" qui vous est proposé.

Il fait beau, il fait chaud, alors, emportez France Bleu Belfort Montbéliard partout avec vous, avec une belle bouteille en verre aux couleurs de France Bleu, une lunch box en bambou ultra pratique et tendance et surtout LA radio bluetooth pour nous écouter sur les ondes, en tout lieu.

Pour participer, c'est très simple...

Tous les jours entre 11 h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Nenni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Lundi, la personne qui aura marqué le plus de points remportera 1 pass pour 2 pour le jour de son choix au festival Le chant du gros. A partir de mardi, la personne victorieuse remportera un superbe kit été.

Bonne chance à vous !