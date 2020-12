Le Calendrier de l'Avent de l'Association "Loisirs en Finistère" avec France Bleu Breizh Izel jusqu'au 24/12

Le Calendrier de l’Avent de l’association « Loisirs en Finistère » c’est un grand jeu proposé sur la page Facebook Loisirs en Finistère et le site internet de l’association permettant de gagner des lots (entrées, livres…) dans les différentes structures de loisirs du département, adhérentes à l’association.

Calendrier de l'Avent 2020 Loisirs en Finistère

A propos de l’association « Loisirs en Finistère » Créée en 2007 à l’initiative de quelques entrepreneurs finistériens dans les loisirs, l’association « Loisirs en Finistère » regroupe plus de 50 adhérents sur l’ensemble du département. Des espaces culturels et de découverte, des parcs de loisirs et d’attractions, des compagnies maritimes, des châteaux et des jardins, des parcs zoologiques et des aquariums…

l’offre est diversifiée sur le territoire : c’est notre force !

Cette association permet à chaque adhérent de faire partie d’un groupement de professionnels soucieux du développement économique de notre département et de participer à des opérations communes comme la Journée des Loisirs ou le Chéquier des Loisirs.

Le Calendrier de l’Avent Ce grand jeu qui fut une réussite en 2019, fédère les adhérents et intéresse les internautes, surtout les finistériens !

« Nous avons tous une clientèle touristique dans nos structures mais la clientèle locale est toute aussi importante et encore davantage dans ce contexte particulier. Nous cherchons à leur faire savoir que la richesse culturelle est grande et diversifiée sur le territoire pendant toute l’année »

Les offres de Noël Certaines structures proposent des idées cadeaux pour Noël comme les cartes cadeaux « Accrobranche » proposées par Glaz Aventures ; la vente en ligne sur le site d’Haliotika, la Cité de la Pêche ou encore des balades en mer par La Compagnie Maritime de la Rade, Le Brestôa.

Toutes les actualités de Noël sont disponibles sur le site internet de l’association

LE CALENDRIER DE L’AVENT DE L’ASSOCIATION « LOISIRS EN FINISTERE » - DU 1ER AU 24 DECEMBRE + DE 120 LOTS A GAGNER !

Comment participer ? En consultant :

la page Facebook https://www.facebook.com/loisirsenfinistere

le site internet http://www.loisirs-en-finistere.com/ de l’association

Tout le monde peut jouer gratuitement tous les jours jusqu’au 24 Décembre, pour tenter sa chance. Plus de 120 lots se cachent derrière les cases du calendrier. Des croisières, des entrées dans les parcs d’attractions, dans les centres de découverte, les musées, les jardins, les zoos, les aquariums, les parcs accrobranches et parcabout.

Les plus chanceux tenteront de gagner un séjour à la Récré des 3 Curés à Milizac (camping compris) ou encore un séjour / croisière (hôtel compris) avec Les Vedettes de l’Odet.

LES LOTS A REMPORTER

MUSEE DE PONT-AVEN : Des entrées au Musée

MUSEE DE LA PECHE : Des entrées au Musée

JARDIN BOTANIQUE DE ROSCOFF : Des entrées pour visiter le jardin

MUSEE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE : Des entrées au Musée

GALERIE DE VISITE CRIEE DE ROSCOFF : Des entrées pour visiter la galerie

VEDETTES DE L’ODET : Des croisières Evasion ou Promenade + un séjour (hôtel compris)

GLAZ AVENTURES : Des PASS famille « Accrobranche », « Labyrinthe », « Paintball »

CHATEAU DU TAUREAU : Un PASS Famille pour visiter le Château

LA RECRE DES 3 CURES : Des entrées à la Récré + un séjour camping compris

ADRENATURE : Des entrées « ados »

BREIZH JUMP PARC : Des entrées au Breizh Jump

Parc HALIOTIKA LA CITE DE LA PECHE : Un PASS illimité

COMPAGNIE LE BRESTÔA : Des lots PPVR, liaison maritime, découverte de la Rade

CHEMIN DU PATRIMOINE EN FINISTERE : Une carte d’abonnement Famille « 5 sites »

MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BREST : Des entrées au Musée + Des catalogues Peintres de Pont-Aven

MUSEE DU LOUP : Des entrées au Musée

PHARE SAINT-MATHIEU ET TREZIEN : Des entrées pour visiter les phares

LA RECOUVRANCE : Une sortie ½ journée à bord de la Recouvrance

OCEANOPOLIS : Des entrées à Océanopolis

PARC DU QUINQUIS ET PARCABOUT : Des entrées enfant + accès au Parcabout

PENN AR BED : Des traversées pour Ouessant, Molène ou Sein

CHATILLON CHOCOLATERIE : Des étuis de délicieux Florentins

LA FERME AUX INSECTES : Des PASS famille pour visiter la Ferme aux Insectes

AVEN PARC : Des entrées « petits explorateurs »

DOMAINE DE MENEZ MEUR : Un livre : Itinéraire gourmand dans les Parcs Naturels Régionaux

MUSEE MEMOIRES 39-45 : Des entrées adultes

PARC DE LOISIRS BEL AIR : Un PASS Saison + Des entrées au parc