LE CASTING "N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES" A REIMS !

Reims, France

Si vos amis vous surnomment le « jukebox », si vous faites de votre douche l’Olympia et de votre voiture le Stade de France, que vous êtes tous les samedis au karaoké, si vous SAVEZ qu’Alain Souchon chante « LES quantités de choses » et Céline Dion « d’autres dansent TES heures », si vous rêvez de chanter avec nos « Zikos » en live,… pourquoi pas vous ?

Avant d’accéder au plateau, il vous faudra passer les sélections.

n'oubliez pas les paroles - casting Reims

Pour la première étape, l’équipe vous demandera de chanter par téléphone pour entendre votre voix. Ensuite, le jour du casting, vous serez testé sur vos connaissances en paroles de chansons françaises et la justesse de votre voix. La production insiste : « il n’est pas nécessaire de se produire sur scène ou de remplir des Zénith pour s’inscrire, il faut chanter juste ». L’après-midi se déroulera dans une ambiance conviviale et sans pression. Alors n’oubliez pas de sourire et de vous amuser !

Au bout de la sélection, c’est peut-être le plateau de « N’Oubliez Pas les Paroles ! », Nagui et les potentiels 20 000€ par émission qui vous attendent. Il ne reste qu’à s’inscrire !

n'oubliez pas les paroles - NAGUI

Alors pour franchir le pas et pousser la chansonnette, il suffit d’appeler le 01 49 17 84 20 ou de se rendre sur https://inscription.noplp.tv et sur la page Facebook « Casting N’Oubliez Pas Les Paroles ».