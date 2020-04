Le comment qu'c'est, jouez en live avec l'équipe de France Bleu Lorraine

La radio et vous auditeurs leur manquez ! L'équipe de France Bleu Lorraine vous invite à les retrouver chaque soir à 17h, du lundi au vendredi, sur la page Facebook de France Bleu Sud Lorraine, pour un rendez-vous ludique auquel votre participation est obligatoire !

Le comment qu'c'est

Pendant une trentaine de minutes, retrouvez nos compères, Jérôme, Frédérique, Sarah, Nathalie, Véronique, Laurent, Damien, pour une alternance de jeux et d'informations : cinéma, télé, sport, livres, jardinage, cuisine, vie de famille, patrimoine, coup de pouce...

Jérôme est le chef d'orchestre de ce direct, accompagné d'un arbitre/juge, de trois chroniqueurs et chaque jour, un nouvel invité viendra les rejoindre pour ajouter son grain de sel : chefs, sportifs, écrivains... lorrains.

Il vous faudra découvrir ce qu'est le "comment qu'c'est", objet, animal, plante, personnalité, endroit etc... Proposez des réponses et l'arbitre vous répondra uniquement par oui ou par non. Nos chroniqueurs et nos invités jouent également, avec votre aide bien sûr. Le premier qui trouve la bonne réponse, remporte...un oeuf (virtuel !).

Une première pour tester, ça vous donne envie ?