Le Fort Comtois de vos vacances

Jouez jusqu'au 1er novembre et gagnez votre séjour Gourmand & Spa !

Colroy-la-Roche, France

Le site pour qui va vous faire encore plus envie !

Séjour pour 2 personnes comprenant :

- Une nuit en grande Suite

- Un dîner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies (hors boissons)

- Le petit-déjeuner au buffet

- L’accès au Nature-Spa de 2500 m2 avec 4 piscines, 5 saunas, hammam, bains bois…

Valable 1 an, tous les jours sauf périodes rouges (vendredis soirs, samedis soirs et veilles de fêtes)

Entre Strasbourg et Colmar, à 600 mètres d’altitude en pleine nature, La Cheneaudière & Spa, hôtel 5 étoiles, se situe à Colroy-La-Roche, un village calme et paisible près des sommets vosgiens. Cette maison de charme, membre de la prestigieuse association des Relais & Châteaux, dispose de 38 chambres, d’un restaurant gastronomique qui met à l’honneur les produits locaux et d’un Nature-Spa de de 2 500 m2 avec 4 piscines, 5 saunas, un hammam-ruche, un flotarium, bains-bois, des douches à sensations, une plage pétillante…

Pour vivre un moment hors du temps !