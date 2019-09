Le Grand Bougnat de France Bleu Pays d'Auvergne

Auvergne, France

Savez-vous répondre à ces questions?

Comment s'appelle le jardin du centre ville de Clermont-Ferrand

Quel est le nom du premier homme dans l'espace

Quelle est la race du chien de Colombo

Quelle commune auvergnate a le même nom phonétique qu'un chanteur

De quel arbre est issu le kaki

Combien de temps faut-il à une paille pour se désagréger

Pas toujours si simple. Rassurez-vous, un choix de 4 réponses vous est proposé. Vous avez 5 secondes pour répondre!

Vous ne connaissez pas la réponse? Pas de panique tout n'est pas perdu! Sollicitez l'aide de Mylène. Discutez, échangez et trouvez ensemble la bonne réponse.

Jean-Luc Guillet et Mylène Baganas, le duo gagnant du Grand Bougnat! © Radio France

Il pose les questions, elle vous aide à trouver les bonnes réponses

Marquez le plus de points possible, devenez le Grand Bougnat de la semaine et remportez un magnifique séjour pour deux.

A gagner cette semaine

Un séjour Spa découverte à Vals-les-Bains en Ardèche

Nuitée à l'hôtel 3 étoiles "Helvie", petit-déjeuner et repas "menu terroir" au restaurant gastronomique "Le Vivarais".

Au programme: bain bouillonnant aux huiles essentielles, douche thermale, enveloppement de limon thermal, accès au Spa.

Découvrez l'hôtel Helvie et le restaurant le Vivarais de Vals-les-Bains

Découvrez les thermes de Vals

Serez-vous le Grand Bougnat? La réponse jeudi 12 septembre à 17h40

Restaurant le Vivarais - Vals les Bains

Le Grand Bougnat du lundi au jeudi de 16h30 à 17h40

Pour participez un seul numéro: 04 73 34 2000.