Cette semaine gagnez un weekend à Paimpol (22) dans le Grand Duel sur France Bleu Armorique !

Le Grand Duel c'est le nouveau jeu à 11 heures. Jouez tous les matins et gagnez le grand cadeau lors de la finale vendredi. Inscription jusqu’à jeudi au 02 99 67 35 35. Répondez à 5 questions et faîtes le meilleurs score de votre duel. Bonne chance !

Cette semaine à 11 heures, gagnez un weekend pour 2 personnes à l’Hôtel 4 étoiles « Les Terrasses de Bréhat**** » sur la sublime pointe de l'Arcouest à Paimpol (22). En partenariat avec l'Office de Tourisme Guingamp - Baie de Paimpol.

Hôtel Les Terrasses de Bréhat**** - pointe de l’Arcouest – Paimpol (2nuits, dp) Hôtel –Restaurant –Spa

L'Hôtel "Les Terrasses de Bréhat" - Valérie Picard

Face à l’archipel de l’île de Bréhat, le Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat****, véritable écrin de bois précieux et de granit rose, avec ses 35 chambres aux décors uniques et soignés, son restaurant, son spa, sa vue panoramique sur le littoral, vous dévoile toute la beauté et l’authenticité d’un lieu inspiré par la mer, pour un séjour inoubliable. Situées dans un décor naturel exceptionnel et préservé, les700 m2de terrasses de l’établissement vous permettront de ne rien manquer du fabuleux spectacle qu’offre l’archipel de Bréhat. Petits jardins à thèmes, piscine, sauna, hammam, bains à remous, salle de sport... autant d’invitations au bien-être, à la relaxation et au dépaysement pour parfaire votre séjour dans cet établissement éco-labélisé.

www.terrasses-brehat.fr/lhotel

LES ACTIVITÉS INCLUSES AVEC LES PARTENAIRES

Spa à l’hôtel Les Terrasses de Bréhat****

Le Spa à l'hôtel "Les Terrasses de Bréhat" - Valérie Picard

L’hôtel & Spa Les Terrasses de Bréhat**** vous offre 1 heure de détente à son spa (soit 30min/personne). A votre disposition une piscine intérieure chauffée, un hammam, deux jacuzzis, un sauna, une salle de fitness.

Tour de l’île de Bréhat et passage A/R avec Les Vedettes de Bréhat

La croisière autour de l'île de Bréhat - Valérie Picard

Embarquez à bord des Vedettes de Bréhat pour une croisière commentée et une escale (en temps libre) sur l’île de Bréhat. C’est la formule idéale pour découvrir celle qu’on surnomme «l’île aux fleurs», nichée au cœur d’un archipel de 96 îles. Retour à votre convenance par les traversées directes. www.vedettesdebrehat.com

Visite des Verreries de Bréhat

Les Verrerie de Bréhat - Valérie Picard

Installées dans la Citadelle de l’île de Bréhat, les Verreries de Bréhat, les plus anciennes de France au savoir-faire mondialement reconnu, vous accueillent et vous ouvrent ses ateliers pour vous parler du métier de souffleur de verre. Visite incontournable de l’île.

½ jour location de VTT à la Station Sports Nature de Belle-Isle-en-Terre (22)

Le VTT avec la Station Sport Nature - Valérie Picard

C’est dans un environnement préservé que la Station Sports Nature située au cœur de la vallée du Léguer -entre rivière, bocage, forêt et patrimoine remarquable -vous propose de découvrir l’activité VTT. Elle dispose de pas moins de 200 kilomètres de sentiers balisés. Les 15 circuits proposés sont l’occasion de découvrir les communes de Plougonver, La Chapelle-Neuve, Tréglamus, Louargat, le magnifique patrimoine de Loc-Envel, les forêts de Coat-an-Noz, Coat-an-Nay, de Beffou et les rivières du Guic, du Léguer ou du Jaudy... Les plus sportifs pourront pédaler jusqu’au sommet du Ménez Bré pour une vue panoramique incroyable sur la vallée. Afin de rendre les choses agréables, vous aurez le choix entre VTT «classique» ou à assistance électrique.

www.eau-et-rivieres.org/sportsetnature

Visite du Centre D’art Gwinzegal avec accueil VIP à Guingamp (22)

Le centre d'art Gwinzegal (22) - Valérie Picard

Abrité dans les murs de l’ancienne prison restaurée de Guingamp datant du XIXème siècle -unique en Europe -les activités du Centre d’art Gwinzegal se déclinent autour de la photographie et de ses multiples facettes. La création artistique, la rencontre et la pédagogie sont au cœur de son activité qui le fait rayonner au niveau national et international, entre résidences d’artistes, expositions, édition et actions vers les publics. Depuis plus de 10 ans, le Centre d’art propose un espace propice l’expression et là réflexion. C’est un accueil VIP qui vous sera réservé lors de votre visite: accueil par un médiateur, explication sur l’exposition du moment et quelques souvenirs offerts par le Centre d’Art.

www.gwinzegal.com

Informations touristiques complémentaires sur la destination www.guingamp-paimpol.com

Weekend pour 2 personnes, validité un an, selon disponibilités à la date choisie, comprenant l’hébergement à l’hôtel-restaurant –spa Les Terrasses de Bréhat**** en demi-pension et les activités décrites ci-dessus. Les activités sont à réserver dans l’ordre choisi pendant le même weekend.

Contact : Office de Tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol notre partenaire.