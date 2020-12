L’une des figures les plus iconiques, c’est Mario, le célèbre plombier moustachu, et son frère Luigi, fête ses 35 ans. Pour l'occasion, Nintendo, la firme japonaise qui l’a créé a sorti le grand jeu : le personnage devient un jouet, et se décline dans de nouveaux jeux vidéo.

Le Grand Retour de Mario !

L'une des sorties de cette année 2020, c'est un Monopoly édition spéciale "Super Mario Celebration". En lieu et place des rues de Paris, on retrouve donc des niveaux iconiques des différents jeux Mario. Les pions sont remplacés par les carapaces, étoiles et champignons. Et surtout, adieu billets, remplacés désormais par des pièces.

Du côté de chez LEGO aussi, on s’est donc mis à la plomberie ! La marque aux petites briques, ajoute une corde à son arc, avec cette gamme qui promet aux joueurs une expérience permettant de transposer l’univers de jeu de Super Mario dans des niveaux construits en Lego.

La gamme Lego Super Mario se compose d'une vingtaine de boîtes différentes, mais, il vous faudra commencer par un "starter kit" composé d'un petit Mario interactif et d'éléments de base.

Adventures with Mario par LEGO - Nicolas Bedin

En effet, c'est cette figurine, lumineuse et sonore, que vous faites ensuite évoluer sur les briques LEGO reproduit les mécanismes du jeu d'origine. Technologiquement, grâce à un lecteur optique et de couleur, la figurine Mario est capable de reconnaître le feu (blocs rouges) et l'eau (blocs bleus) et la terre ferme (blocs verts), tout en détectant les blocs ennemis, les blocs à pièces, et le tout dans un parcours à réaliser en un temps limité. Les enfants de 6 ans et plus vont adorer, les plus grands seront ravis de jouer avec eux !

Un parcours réalisé en briques LEGO avec le "Starter Course" © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, pour les accros aux manettes et aux écrans, Mario débarque dans votre salon au volant de son célèbre Kart, accompagné là aussi par Luigi.

Une déclinaison "dans la vraie vie », dans laquelle chaque karting est dotée d'une caméra, et son parcours est suivi sur l'écran de la console, agrémenté de nombreux autres éléments, à commencer par les autres coureurs, virtuels, mais aussi les obstacles, et les fameux objets bonus. Vous jouez donc devant votre écran, mais avec un Mario kart qui roule lui sur votre carrelage de maison. C’est ce que l’on appelle la réalité augmentée. Et la réactivité du jeu est juste phénoménale. C’est un vrai plaisir de faire rouler ce kart dans un environnement familier, qui apparaît à l’écran comme décor de jeu vidéo. Mario Kart Live Home Circuit, c’est sur la console Nintendo Switch.

A 35 ans, décidément, Mario n’a pas fini de nous étonner !