Le Jardin d’Acclimatation se met aux couleurs de l’Inde

Le Jardin d’Acclimatation et la communauté indienne de Paris vous attendent avec impatience le 14 mai pour célébrer, ensemble, Holi la fête des couleurs !

Une ode à la joie pour célébrer le printemps

Comme à Delhi ou à Bombay, comme à Madras, Chandernagor ou Pondichéry, cette journée de musiques, de chants et de danses, sera placée sous le signe de la joie et de l’exubérance collectives.

Durant toute la journée, entre les stands de restauration, d’artisanat et de traditions indiennes, vous pourrez admirer les fresques peintes au sol, vous essayer à la danse ou encore découvrir le Kalarippayatt, art martial du sud de l’Inde.

Après la grande parade, place au lâcher de couleurs ! Holi est une fête traditionnelle qui trouve ses origines dans la mythologie hindoue. Chaque année, des millions de femmes et d’hommes, de tous âges et toutes origines, s’aspergent de poudres colorées, s’amusent, chantent et dansent au son des musiques traditionnelles.

Des couleurs chaudes qui ont toutes une signification : le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour !

Un dernier conseil, venez tout de blanc vêtu ou en saris et tuniques, ce sera la mode du 14 mai dans les allées du Jardin d’Acclimatation

Un patrimoine naturel et exceptionnel

Pelouses, prairies, promenades... Profitez des nombreux espaces qu’offrent les 18 hectares du Jardin d’acclimatation pour vous détendre et pique-niquer en famille en toute tranquillité.

Evadez-vous le temps d’une journée et laissez chaque pas vous révéler un lieu inspirant par la couleur, la forme et la diversité de sa végétation.

Sans oublier les 450 animaux qui vous attendent. Ici point de lions mais des paons, des canards, des lapins, des chèvres naines, des grues à tête couronnée, des cochons, des dindons, des cobayes, des moutons, des ânes, des poules... Au Jardin d’Acclimatation, les animaux sont rois depuis 1860.

42 attractions attendent petits et grands © Getty - Bertrand Rindoff Petroff

Et pour les plus joueurs, l’amusement sera au rendez-vous avec les 42 attractions et manèges, les jeux de plein air et autres activités ludiques du parc.

Le premier parc de loisirs créé en France

L'histoire remonte à 1854 quand la ville de Paris accorde une concession de 15 hectares, dans le bois de Boulogne à la société impériale zoologique d'acclimatation. L'objectif est de favoriser l’introduction, l’adaptation et la domestication d'animaux et de plantes venant de civilisations lointaines en recréant artificiellement leur milieu naturel. Le jardin a une vocation à la fois scientifique, divertissante et éducative.

Il est inauguré par l'Empereur Napoléon III et sa femme Eugénie mais aussi des personnalités de l'époque comme Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Prospère Mérimée et Théophile Gautier. C'est un succès immédiat.

