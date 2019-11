Le jouet made in France a la cote

Paris, France

Depuis plusieurs années les boites de jeux ou les jouets estampillés du drapeau bleu, blanc, rouge cartonne. En une année les ventes de jouet français ont bondi de 6%, à un moment où le marché global n'a augmenté que d'1%. Ces chiffres ont été communiqués par l'entreprise NPD spécialisée dans les études de marché, lors du salon de jouet Français qui se déroule dans le 12e arrondissement de Paris jusqu'à dimanche.

Les parents achètent entre 6 et 7 jouets à leurs enfants par an

Un quart des ventes globales de jouet en France sont des productions françaises, à l'avenir l'association "jouer Français" qui organise ce salon, espère atteindre les 20%. Un chiffre atteignable puisque les produits Français sont gages de qualité pour les consommateurs. En tout le marché du jouet Français correspond à un chiffre d'affaire de 200 millions d'euros.

Acheter Français est un principe ! Autant faire travailler nos ouvriers. - Une parisienne

50 entreprises membre de l'association

Parmi elles il y a l'entreprise Sentosphère. Depuis une trentaine d'années cette marque conçoit et fabrique en France des jeux qui éveille les sens des enfants, en jouant notamment sur les odeurs. _"C'est indispensable d'avoir de la production en France et de conserver des savoir-faire". Véronique Debroise, la patronne de Sentosphère affirme "qu'il est toujours possible de produire en France à des coût raisonnable"._ Une recette qui marche, la marque n'avait vendu que 10 000 produits aujourd'hui c'est presque 2 millions.