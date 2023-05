Le Lac des cygnes, l’un des ballets les plus connus au monde et... le plus joué

Les danseurs de l’Opéra National de Bulgarie, tous issus des meilleures écoles de ballet, vous donnent rendez-vous du 16 au 18 juin à la Seine Musicale . Accompagnés d'un orchestre symphonique qui jouera en live la musique de Piotr Tchaikovski, ils vous emmèneront dans l’univers magique de la grâce et de la beauté.

La splendeur des décors et des costumes, le très haut niveau des danseurs et la présence des solistes invités d’une envergure mondiale fait de ce spectacle un évènement incontournable à PARIS !

Une histoire d’amour... brisée

C’est la fête au Palais ! Le Prince Siegfried va devoir choisir une femme parmi les jolies jeunes filles que sa mère la Reine a fait venir. Mais celui-ci, perdu dans ses songes, voit surgir une femme-cygne, toute blanche, la tête ornée d’une petite couronne.

Le Lac des Cygnes | Opéra National de Bulgarie | La Seine Musicale

Émerveillé, il s’approche d’elle : elle lui confie qu’elle est princesse, que son nom est Odette et qu’elle a été changée en cygne suite à un sortilèges du sorcier Rothbart. Elle ne pourra être délivrée de ce maléfice que par celui qui lui donnera son amour pour toujours. Touché, Siegfried offre à Odette d’être son sauveur.

Trompé par Rothbart, Siegfried commet l’irréparable et perd à jamais celle qu’il aime !

Une reconnaissance... 100 ans plus tard

1877, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, créé son premier ballet pour le Théâtre Bolchoï de Moscou. Son nom ? “Le lac des cygnes” ! Malheureusement, c’est un échec. C’est seulement 20 ans plus tard (mais Tchaïkovski est déjà mort) que le ballet s’impose sur scène dans la chorégraphie de Marius Petipa et de Lev Ivanov.

Près de 100 ans après, Rudolf Noureev rebat les cartes en donnant sa propre lecture chorégraphique à cette histoire d’amour impossible entre un prince et une femme transformée en cygne. En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev donne plus de relief à la psychologie du prince, déchiré entre son devoir et ses rêves, et éclaire d’une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

A vous de jouer !

