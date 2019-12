Le mont Sainte-Odile et la vie de Sainte Odile, deux livres à remporter avec France Bleu Elsass

Bas-Rhin, France

Nous fêterons Sainte Odile le 14 décembre, l'occasion de vous faire ces cadeaux.

Trouvez réponses aux questions que vous vous posez sur la vie de Sainte Odile et l'abbaye du Mont Sainte-Odile. Marie Thérèse Fischer est une spécialiste de l'histoire du Mont Sainte-Odile. Elle nous livre deux ouvrages, 150 réponses aux questions que vous vous posez sur le Mont Sainte-Odile, pour découvrir de manière ludique, notamment grâce aux illustrations de Gab, l'histoire et des informations parfois inédites, et une histoire de la vie de Sainte Odile comme on l'a raconté à travers les siècles.

France Bleu Elsass vous offre ces deux livres sur Sainte Odile

