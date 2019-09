Le Normandie quiz vous offre 4 entrées pour la Cité de la mer a Cherbourg et une nuit en chambre d'hotes.

Du 30 septembre au 4 octobre 2019, Jouez avec Pascal Vaillant au Normandie quiz entre 11h et midi pour repartir avec votre escapade à Cherbourg en Cotentin pour 4 personnes, incluant 4 entrées pour la Cité de la mer et une nuit en chambre d’hôtes.

Du 30 septembre au 4 octobre dans le Normandie quiz, entre 11h et midi, jouez avec Pascal vaillant pour gagner 4 invitations a la Cité de la mer, à l'occasion de l'opération "Au nom de la mer" des soirées gratuites afin de permettre au grand public de rencontrer des acteurs du monde marin, et votre nuit en chambre d’hôtes à Cherbourg en Cotentin, au bord de la mer, en centre ville et a proximité du port de plaisance. C'est valable pendant un an. Bonne chance.