Le Pompon de Ponts : France Bleu Besançon vous offre vos grands week-ends de mai !

Du week-end du 1er mai au week-end de la Pentecôte, France Bleu Besançon vous accompagne dans vos sorties et loisirs de saison en vous offrant le meilleur de la Franche-Comté !

Remportez ainsi avant et pendant chacun de ces grands week-ends et autres ponts, toutes vos places, vos invitations, voire vos pass' XXL pour vivre à fond le retour des beaux jours !

Parc des Campaines , Les Bateaux du Saut du Doubs , Dino-Zoo , Pass Découverte Bourgogne Franche-Comté , La Combe Saint-Pierre

🎁 De nombreux cadeaux à gagner !

Le Pompon des Ponts de France Bleu Besançon vous réserve le meilleur des invitations de saison !

Vos croisières-promenade, cartes cadeaux, entrées duo, invitations pour toute la famille et amis, ou vos pass XXL et VIP en illimité sont à décrocher tout le mois en décrochant... Le Pompon des Ponts !

Dino-Zoo : un incontournable et une référence de toute la Franche-Comté !

🦖🌲 Dino-Zoo à Charbonnière-les-Sapins : l’incontournable des parcs de Franche-Comté, devenu référence avec ses parcours dinosaures et préhistoire, ses événements, animations et attractions ! La saison 2023 a débuté avec « Jurassique Pâques » toute nouvelle formule (complètement revisité cette année), et se prolonge dans le bonheur d'une balade aussi ludique que pédagogique. Les attractions y sont de plus en plus nombreuses, pour tous les âges et toutes les envies. la sortie famille idéale pour des journées comme on les aimes !

Les Campaines : pour une journée magique suivie de souvenirs tout aussi magiques !

😎🏃‍♀ Parc Les Campaines à Accolans : un parc de loisirs (vers L’Isle-sur-le-Doubs) : une quarantaine de jeux et activités (couvertes, semi couvertes ou de plein-air) dans un cadre verdoyant, pour les 3-12 ans mais aussi les tout-petits comme pour les parents, et avec également parcours dans les arbres ! Top départ de cette nouvelle saison le 8 avril dernier, pour vivre de nouvelles aventures en famille, dans un cadre comme la région en a le secret !

La croisière-repas : le paysage, les yeux dans les lieux, avec Les Bateaux du Saut du Doubs

📷🍽 Les Bateaux du Saut du Doubs à Villers-le-Lac : la Cie Droz-Bartholet vous propose ses formule croisière-promenade et croisière-repas toute la saison au cœur des bassins du Doubs, parmi les plus beaux et grands sites naturels de France. Croisières commentées pour découvrir le spectacle grandiose offert par de magnifiques canyons façonnés par la nature, dans la magie des paysages qui changent à chaque instant. Laissez-vous émerveiller par le Grand Site National des Bassins et du Saut du Doubs, Premier Site Naturel de Franche-Comté !

La journée de tous les bonheurs, au grand air de La Combe Saint-Pierre !

🏹🚴 La Combe Saint-Pierre à Charquemont : station familiale de loisirs / loisirs et sports de pleine nature qui a rouvert le samedi 8 avril… Via-ferrata, accrobranche, dévalkart, biathlon, tir à l’arc, course d’orientation, rollherbe, maniapark VTT, randonnée VTT, rando pédestre et zone enfants ! Un paradis d'émotions grandeur nature, de bonheurs de plein air et de grands espaces.

Le Pass Découverte BFC : 1 ans pour vivre à fond la grande région !

🏰🍴 Les “Pass Découverte Bourgogne Franche-Comté ” (Sortez chez Vous en BFC !) : l’outil magique de BFC Tourisme : un pass tous terrains pour découvrir la région d’un autre œil, avec plus de 120 visites et activités de loisir gratuits ou à tarifs réduits (châteaux, zoo, parcs de loisirs, musées, abbayes, balades à vélo, en bateau, visites guidées, dégustations de vins, visites gourmandes, …). Pass valable un an à compter de la date du 1er déclenchement

🎁😍 Comment jouer ?

Avant et durant tous les grands week-ends et périodes de ponts, France Bleu Besançon vous invite à embarquer dans son manège à invitation : bras gauche ou bras droit, à vous de décrocher le Pompon des Ponts ! 🎁🎁🎁

Bonne chance à toutes et tous ! 🍀