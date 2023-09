Le Quinta Da Pacheca, une expérience unique au cœur des vignes portugaises

Cette semaine, France Bleu Paris vous propose de jouer pour gagner un séjour dans la vallée du Douro, l’endroit idéal pour un week-end en amoureux. Vous séjournerez 2 nuits au Wine House Hotel - Quinta da Pacheca , un hôtel 4 étoiles situé en plein cœur d’un des plus anciens domaines viticoles de la région.

ⓘ Publicité

Les chambres sont spacieuses, confortables et pourvues de la climatisation et d'une salle de bains privative. Le plus ? Une vue imprenable sur les vignes ! Si le cœur vous en dit, des visites guidées, des dégustations de vin, des pique-niques et des cours de cuisine peuvent être organisés sur réservation mais resteront à votre charge.

Les vols aller-retour au départ de Paris sont également offerts. Alors n’hésitez plus et jouer avec nous.

Comment jouer ?

Rien de plus simple, il suffit d’écouter France Bleu Paris entre 6h et 11h et entre 16h et 18h afin de participer au jeu dès que l’animateur vous y invite.

Tirage le lundi 18 septembre à 8h50.

Bonne chance à tous !