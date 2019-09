Le Quiz des Champions : le nouveau jeu de France Bleu Picardie

Du lundi au jeudi, à 11 heures sur France Bleu Picardie tenez de devenir le champion et gagnez vos chèques-cadeaux.

Picardie, France

Pour cette rentrée 2019, France Bleu Picardie vous couvre encore une fois de cadeaux avec chaque matin, du lundi au jeudi, à 11 heures, des chèques-cadeaux pour vous faire plaisir dans toutes les enseignes de Shopping Promenade à Amiens.

Tic, Tac, Tic, Tac…

3 candidats s’affrontent sur un quiz de 10 questions, à faire en 1 minute MAXIMUM !

A la clé, 50€ de chèques-cadeaux !

Et le champion revient, le lendemain, pour défendre son titre et tenter de faire grandir sa cagnotte avec 20€ de plus à chaque victoire supplémentaire !

Un parrain de choix !

Dominique Bréard

Dominique Bréard, l’Amiénois, champion de l’émission « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2 a accepté d’être le parrain de l’émission et a été, le premier à répondre au questionnaire.

Le questionnaire de Dominique Bréard Copier

Serez-vous le prochain champion ?

Tentez votre chance, du lundi au jeudi à 11 heures sur France Bleu Picardie : 03 22 92 58 58