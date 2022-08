Dimanche 14 août, le Stade de Reims recevra, à domicile, le Clermont Foot 63 et, en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne, vous pourrez repartir avec vos places et votre Pass VIP !

Le Stade de Reims recevra le Clermont Foot 63, ce dimanche 14 août, et vous pourrez repartir avec vos places !

Après la lourde défaite subie par le Stade de Reims le week-end dernier face à l'OM, une nouvelle journée de ballon rond se profile déjà, dimanche 14 août à partir de 15 heures, face au Clermont Foot 63.

La deuxième journée opposera donc Reims et Clermont-Ferrand au Stade Delaune, entre deux équipes ayant chuté face à leurs adversaires, la semaine dernière, lors de leur début de saison. Plus que motivées, les deux équipes veulent absolument remonter dans le classement et ainsi éviter la relégation en mai prochain.

Maxime Gonalons, Jodel Dossou, Mory Diaw ou encore Saïf-Eddine Khaoui vont donc découvrir le Stade Delaune pour la première fois cette saison : cela leur portera-t-il chance face aux hommes d'Oscar Garcia ? Le match promet de belles surprises...

Pour le savoir et assister à ce début de saison au cœur de l'action, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places et votre Pass VIP toute cette semaine !

Le Pass VIP comprend deux places en loge, le parking et l'accès au cocktail. Il fera l'objet d'un tirage parmi les personnes sélectionnées à l'antenne, vendredi 12 août.

Pour tenter de repartir avec vos places, contactez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur le demande à l'antenne.

Bonne chance à tous !