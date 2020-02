Le succès fou de Terra Aventura, la chasse aux trésors régionale

Nouvelle-Aquitaine, France

Vous avez déjà croisé sur les chemins de Nouvelle-Aquitaine des personnes, smartphones à la main et sac sur le dos, customisés de petits badges colorés ? Ce sont des terr'aventuriers. Ces derniers réalisent des parcours thématisés (gastronomie, nature, patrimoine, histoire…), pour décrocher « la cache », le trésor dissimulé dans la nature. Il ne suffit pas de suivre un chemin, il faut résoudre des énigmes lors du parcours pour débloquer l'emplacement du trésor.

En Haute-Vienne, 400 000 personnes ont adopté la terr'atitude l'année dernière, soit deux fois plus qu'en 2018. Au total, l'application gratuite compte 2 millions de joueurs, ce qui représente une augmentation de 190% en un an.

Avec un tel engouement, le jeu s'est vite développé : 400 parcours sont disponibles sur les 12 départements, dont une centaine en espagnol, néerlandais, et allemand, en plus de l'anglais.

Un atout économique pour les territoires

Terra Aventura représente un immense territoire de jeu pour les touristes français et étrangers qui découvrent la région. Les familles sont nombreuses à organiser leurs vacances en Nouvelle-Aquitaine en fonction des parcours Terra Aventura. Pour prolonger l’expérience, une édition spéciale Guide du Routard Terra Aventura Nouvelle-Aquitaine a vu le jour il y a trois mois. C’est la première fois qu’un partenariat né entre un jeu et le Guide du Routard.

Localement, les commerçants ressentent les bienfaits économiques générés : 50% des joueurs passent une nuit à l'hôtel ou en gîte. Lorsque les terr'aventuriers ont terminé un parcours ils s'arrêtent dans le café du village pour faire une pause et achètent des produits locaux pour leur pique-nique. Une promotion réussie pour le Comité Régional de Nouvelle-Aquitaine, qui valorise son application. Terra Aventura s'affiche sur les murs du métro parisien. En mars, le jeu sera même présenté au salon international du tourisme à Berlin.