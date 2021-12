Le téléféérique, le jeu de Noël de France Bleu Pays de Savoie

Cette année, les lutins ont rempli de cadeaux les cabines du téléféérique !

Assistants vocaux grands modèles, drones avec caméra HD intégrée, montres connectées, appareils à raclette collector France Bleu...

Dès que les animateurs donnent le top départ, appelez France Bleu Pays de Savoie au 0 806 00 10 10, et tentez votre chance !

Une fois à l'antenne, les lutins vous inviteront à prendre place à bord du téléféérique France Bleu... Choisissez votre cabine, et découvrez quel cadeau s'y trouve !

Rendez-vous chaque matin entre 8h et 9h, et l'après-midi entre 16h et 19h... Bonne chance, et joyeux Noël !