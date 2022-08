Les 20 et 21 août, tentez votre chance et vivez un escape game grand format dans un cadre idyllique !

Jouez avec nous ce week-end entre 11h et 12h et remportez votre séjour pour deux personnes au GAMOTEL , avec un escape game format XXL, dîner, nuitée, petit déjeuner !

Vous êtes envoyés dans une étrange demeure par votre contact. Ce dernier vous fait confiance pour accomplir une mission d’une grande importance. Serez-vous à la hauteur ?

Gamotel

Vous allez devoir mettre la main sur un secret qui est resté caché et protégé pendant plus de quatre siècles. Le jeu démarre dès que vous mettez les pieds dans la maison. Dès lors, oubliez votre identité passée et remplissez votre mission...

Escape Game

Venez vivre une expérience immersive unique dans un lieu magique , vous allez vivre une aventure incroyable !

Jouez avec nous samedi et dimanche entre 11h et 12h au 03 80 42 15 15