Les 27 et 28 août, Jouez avec nous et repartez avec votre séjour en gîte ou chambre d'hôtes !

Maison d'hôte (photo non contractuelle)

Vous n'êtes pas partis en vacances ou vous voulez repartir ? France Bleu Bourgogne vous en offre la possibilité...

Samedi et Dimanche, entre 11h et 12h, répondez à un quizz et gagnez un séjour d'une valeur de 500 euros en chambre d'hôtes ou en gîte en Côte d'Or, en famille ou entre amis !

Gite familial (photo non contractuelle) © Getty - Klaus Vedfelt

Tentez votre chance au : 03 80 42 15 15