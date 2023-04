Les Cabanes du Val de Loue : un bonheur unique entre ciel et nature

La cabane Forsythia : les roses ne sont pas loin non plus ! 😘

Dans le décors merveilleux de la Vallée de la Loue – théâtre de tous les possibles –, sur un terrain arboré de 2 hectares niché dans un cadre et une nature comme le pays en a le secret, découvrez Les Cabanes du Val de Loue : quatre cabanes uniques et insolites en bois grand confort avec pour chacune son bain nordique privatif chauffé au feu de bois.

Les Cabanes du Val de Loue , c'est l'écrin tout indiqué d'un séjour insolite ou intimiste, en famille, entre amis ou en amoureux. C'est aussi des petits dej' locaux et à la carte, des planches apéro, ainsi que des repas de saison livrés directement à votre cabane.

Possibilité de déco anniversaire, d'une touche romantique, de massages "détente" ou "sonore" en solo ou en duo, de location de vélos électriques pour élargir un peu les horizons et découvrir les alentours grandeur nature : source du Lison, nombreux belvédères et cascades ou autres sentiers de randonnée.

Les Cabanes du Val de Loue , c'est en somme la garantie d'un bien-être absolu et sur-mesure, et d'un lâcher-prise total, entre le chant des oiseaux et les rais d'un soleil couchant ou levant ondulant dans les branches.

Les cabanes et leur art de vivre à la scandinave – ouvertes du lundi au dimanche ans interruption – sont pensées et conçues dans un seul dessein : que vous vous sentiez comme chez vous, en toute intimité, baigné de bien-être dans le spectacle de la nature. À la tombée de la nuit, l’ambiance tamisée de la guirlande lumineuse vous transportera dans un autre univers…

Les cabanes sont en accès libre.

Les cabanes sont toutes équipées (coin cuisine, douche et toilette sèche).

Les bains nordiques sont prêts à être utilisés à votre arrivée et utilisables en toute saison.

Les KITS et services supplémentaires vous attendent directement dans votre cabane.

Et si d'aventure aucune des 4 cabanes n'était disponible à la date de votre choix, Patrice et Fanny ont pensé à tout : inscrivez-vous à la liste d’alerte désistement, et soyez les premiers informés d’une date disponible et de son opportunité ! Pensez aussi à vous abonner à la page Facebook des Cabanes du Val de Loue ou à consulter la page Instagram des Cabanes du Val de Loue , où vous pourrez bénéficier d’offres de dernière minute, mais aussi partager le vécu et les retours d'expérience !

Le repas : un instant privilégié dans un séjour unique

Ressourcez-vous dans les cabanes atypiques grand confort, en parfaite harmonie avec le décors dans lequel elles se fondent comme dans une carte postale. Retrouvez le charme et la chaleur de leurs intérieurs en bois et profitez d’un bain nordique privatif pour vous relaxer. Profitez des savoir-faire bien-être pour vous recharger !

Bien-être et sérénité grâce à L'Escale Détente de massages non-thérapeutiques, sensation de détente et d'apaisement absolue, aux effluves d'huile végétale bio, parfumée selon votre choix, mêlées aux huiles essentielles.

Libérez-vous des tensions et gagnez en vitalité en un rien de temps !

Massages sonores duo aux bols tibétains avec Des.Arts.Des.Sons

Découvrez les bienfaits du son et de la vibration grâce à un massage sonore.

Lorsque les bols posés à même le corps se mettent à chanter, la vibration produite vous traverse et met ainsi en mouvement chaque cellule de votre corps.

Vivez un moment complice, une expérience sensorielle immergée dans le son réconfortant des bols chantants qui diminuent les tensions et la fréquence cérébrale.

Massage des oreilles, des cellules et du corps dans sa globalité, un retour au calme et à la légèreté.

Les énergies circulent, s’harmonisent et s’accordent, apportant équilibre, ancrage et alignement.

Le massage sonore : le rencontre du son et de la vibration pour une véritable déconnexion

Patrice et Fanny : une passion *****

Patrice a construit ces cabanes une à une avec goût et raffinement, conjuguant sa passion pour le bois et son talent pour le mettre en valeur dans le respect de son environnement. La première cabane a vu le jour en 2018, sœur aînée des 4 cabanes qui composent aujourd'hui le parc.

Fanny, quant à elle, est sonothérapeute, et adepte de tout ce qui touche à la créativité, à la musique et aux arts. Elle vous propose durant votre séjour de vous relaxer lors d’un massage sonore. Une expérience unique à vivre en solo ou en duo.

Patrice et Fanny : une vie de l'esprit !

🎁 Les Cabanes du Val de Loue : c'est cadeau dans Côté Jeu ! 🎁

Tentez votre chance sur France Bleu Besançon , du lundi au vendredi de cette semaine, dans Côté Jeu, 11h/12h

3 questions pour un quiz de 5/10/15 points, avant "Le + ou -" pour capitaliser davantage de points.

Si vous l'emportez, vous vous qualifiez pour le tirage du vendredi : 1 chance sur 5 de décrocher ce merveilleux séjour sous forme d'une carte cadeau valable 1 an :

Votre séjour d'une nuit pour 2 personnes aux Cabanes du Val de Loue, dans l'une des 4 cabanes avec bain nordique privatif et petit déjeuner à la carte + votre "massage sonore DUO aux bols tibétains" avec Des.Arts.Des.Sons praticienne en sonothérapie sur le secteur de Besançon.

Bonne chance ! 🍀🤞🏻