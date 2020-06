Les "Cabines de Breizh Izel Plage" 2020

Le principe est simple : vous choisissez l'une des 10 cabines de Breizh Izel plage. Si "France Bleu" chante en ouvrant la porte de la cabine qui grince, c'est gagné ! La pluie mêlée à l'orage ? c'est perdu !!!....Enfin pas totalement ! vous gagnez un cadeau de consolation et vous pouvez rejouer !

A gagner cet été avec la complicité de nos partenaires :

BOITES DE LICHOUSERIES MICHEL CHATILLON CHOCOLATIER A PLEYBEN

La Maison CHATILLON a été créée en 1965 à Brest par Michel CHATILLON, chocolatier formé durant plusieurs années dans des maisons réputées en France et en Suisse avant de revenir en Bretagne.

« Nous sommes installés à Pleyben, centre Finistère, en 1991 afin de nous rapprocher des consommateurs de toute la France, car Pleyben situé sur un site touristique avec son célèbre calvaire et enclos paroissial nous offre l’opportunité de faire visiter notre fabrique à tous. Nous faisons déguster nos produits à des dizaines de milliers de visiteurs chaque année avec lesquels nous conservons des liens privilégiés. »

La Maison Chatillon est spécialiste de la vente en ligne de chocolats, galettes et palets, spécialités bretonnes et paniers garnis

LA RECOUVRANCE BREST

Goélette La Recouvrance Brest

Pass pour 2 personnes pour une sortie en mer de 3 h à bord de la Goélette La Recouvrance Brest

Embarquez ! La goélette brestoise est la réplique d’un aviso, bateau militaire du 19e siècle, destiné à l’origine à transmettre les plis ou avis urgents. Ces fonctions furent ensuite étendues à la surveillance et à la protection du commerce sur les côtes d’Afrique et aux Antilles. Quatre navires – les goélettes Fine, Doris, Daphné et Levrette - construits d’après le plan type du premier aviso, nommé Iris, dessiné par l’ingénieur Jean-Baptiste Hubert, participèrent à ces missions de surveillance et de protection du commerce, avec chacun 50 à 60 hommes à bord.

Démarrage le 11 juillet 2020 Le programme de navigation de juillet est disponible en ligne. Vous pouvez donc réserver votre sortie dès à présent. Soucieux de votre santé, nous avons mis en place des mesures à bord afin de respecter les gestes barrières :

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans,

Chaque passager doit présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'embarquement,

La participation aux manœuvres n’est pas autorisée afin de limiter les contacts et les interactions.

AQUASHOW AUDIERNE

Aquashow Audierne | Pieuvre

Aquarium & Spectacles d’oiseaux | Pass Famille (2 adultes & 2 enfants)

Venez découvrir en famille tous les fonds marins breton en aquariums et assister à un spectacle d’oiseaux unique en Bretagne. Un moment ludique et pédagogique pour toute la famille, à quelques encablures de la Pointe du Raz.

Pour la sécurité de tous, un protocole sanitaire à respecter :

masques obligatoires pour les personnes de plus de 11 ans,

stérilisation des mains à l’entrée du site,

respect de la distanciation sociale

sens unique de visite…

Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00

COFFRETS CONSERVERIE GROIX & NATURE

Conserverie Groix & Nature

La conserverie artisanale Groix et Nature, créée il y a 20 ans, est située sur l’île de Groix en Bretagne Sud. Groix et Nature perpétue le savoir-faire culinaire de l’île par la fabrication de rillettes, soupes de poissons, Huile de homard, autant de recettes inédites au goût iodé inimitable ! Nous sélectionnons chaque jour des matières premières issues de bateaux de petite pêche et travaillons avec des mareyeurs locaux afin de privilégier le circuit-court et la valorisation du territoire.

Présentation des coffrets : Coffret Vacances à la mer illustré d’une belle aquarelle de Groix composé de 2 rillettes de 100g, Sardines au Piment d’Espelette et Maquereau au poivre de Sichuan. Idéal pour vos pique-niques et apéritifs d’été à partager entre amis ou en famille !

LES VEDETTES DE L’ODET

Grande Croisière Promenade pour deux personnes au fil de l’Odet

Laissez-vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installés sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet. Ancrée à Bénodet, en Bretagne Sud, la compagnie maritime les Vedettes de l’Odet organise des croisières sur la rivière de l’Odet et vers les îles Glénan

Protocole sanitaire Pour votre sécurité et celle des autres passagers, le port du masque est obligatoire à bord des navires pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Les navires seront entièrement désinfectés tous les jours. Nous vous remercions de respecter les gestes barrière.

Nous vous accueillons tous les jours de 8h30 à 19h00 dans notre agence à Bénodet. Merci de respecter les distanciations sociales lors de votre visite

OCEANOPOLIS BREST

Pass Famille 4 personnes

Une plongée au cœur de l’Océan ! Océanopolis, parc de découverte des Océans présente 10 000 animaux qui évoluent dans des environnements tempéré, polaire et tropical, une biodiversité surprenante, des habitats marins fidèlement reconstitués.

La réservation en ligne obligatoire avant toute visite à Océanopolis pour cette saison 2020

VOTRE SÉCURITÉ « Pour votre sécurité, nous avons fortement réduit le nombre de visiteurs autorisés sur le parc. Cela pour garantir la distanciation sociale et de gérer les flux entre les différents espaces accessibles au public. La signalétique que vous retrouvez sur le parc vous oriente et vous accompagne tout au long de votre visite pour en assurer le bon déroulé. Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Si vous ne possédez pas votre propre masque, vous pouvez en acheter à l’entrée du parc. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à de nombreux endroits d’Océanopolis et le site est désinfecté régulièrement. Nous vous invitons à vous laver régulièrement les mains grâce aux distributeurs de gel ou au savon disponible dans les sanitaires. Dans la mesure du possible, il faut éviter au maximum de toucher aux vitres des aquariums sur l’ensemble du parc. Enfin, aux caisses boutique et restauration, une seule personne par famille ou groupe est autorisée en file d’attente. »

PASS FAMILLE FERME DU MONDE A CARENTOIR

Depuis 1996, le parc animalier de « La Ferme du Monde » à Carentoir dans le Morbihan en Bretagne, rassemble 400 animaux d’élevage des 5 continents, vivant en semi-liberté dans un parc boisé de 25 hectares. Toute l’histoire de l’humanité a été rendue possible grâce aux animaux d’élevage. Sous ce vocable sont comprises toutes les races domestiquées dont les produits sont consommés (laine, viande, lait, œufs) ou utiles au travail de l’homme (trait, bât, fumier fertile pour les sols cultivés). La volonté du parc est de vous faire découvrir certaines races peu connues du public, comme les yacks, les aurochs, les porcs laineux ou les watussis. La conception du site offre la possibilité d’observer ces animaux à moins de 20 mètres et même de les approcher, notamment à la ferme des enfants. Ce parc calme, à la fois distrayant et instructif, se visite à pied, en petit train et en pédal’kart. De nombreuses activités et animations vous sont proposées en saison. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une agréable journée en famille dans un cadre naturel et reposant.

A la Ferme du Monde, vous venez pour découvrir et revenez pour le plaisir ! Changer d’air ! Venez admirer les superbes animaux domestiques des 5 continents qui peuplent le parc, en respectant bien sûr quelques précautions

PASS FAMILE CHÂTEAU DU TAUREAU EN BAIE DE MORLAIX

Ancré au milieu d’une des plus belles baies de Bretagne, le château du Taureau, vous ouvre ses portes ! Construit au XVIème siècle par les habitants de Morlaix pour protéger la ville des pillages anglais, le château du Taureau fût restauré et agrandi par Vauban, à la demande de Louis XIV. Il assuma alors successivement les fonctions de défense, de prison, de résidence secondaire, puis d’école de voile avant d’être menacé par la ruine au début des années 80.



La découverte de ce fort à la mer est un véritable voyage au cœur de l’Histoire

Les horaires des visites Au château du Taureau, ce sont les marées qui déterminent les dates et horaires des visites, et cela ne date pas d’aujourd’hui ! La cale du Château du Taureau est désormais accessible lorsque la hauteur d’eau est comprise entre 3 et 8.5 mètres. En dessous de 3 mètres d’eau, la cale se retrouve à sec, lorsque la hauteur d’eau dépasse 8.5 mètres, elle est totalement submergée.

Privilégier la réservation des billets en ligne ici

A la billetterie de Carantec :

Distanciation physique entre tribus

Paiement en carte bancaire à privilégier. Les espèces, et les chèques vacances sont aussi acceptés

Conditions d’embarquement :

Port du masque pour les personnes de plus de 11 ans et désinfection des mains OBLIGATOIRES

A bord de la vedette à passagers :

Limitation du nombre de passagers à bord

Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans

Mise à disposition de gel hydro alcoolique

Distanciation physique entre tribus

Désinfection quotidienne de la vedette à passagers

Au château du Taureau :

Mise à disposition de gel hydro alcoolique

Distanciation physique entre tribus

Mis en place de sens de circulation dans les étages et escaliers

Suppression de l’accès à la coursive et à la cellule de Blanqui en raison de l’étroitesse des lieux.

Suppression des jeux géants, déguisements et longues vues

Nettoyage renforcé du site

CHÈQUES VACANCES

Cet été soyons solidaires ! France Breizh Izel vous invite à participer à la reprise d’activité du Finistère en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère et lancent l’opération #envacancesprèsdechezmoi.

Des chèques vacances d’une valeur de 50 € à valoir sur tout le territoire finistérien auprès des hôtels, campings, restaurants et activités nautiques.

PASS FAMILLE ANCIENNE ABBAYE DE LANDEVENNEC

Ancienne Abbaye de Landevennec

Site archéologique, musée, expo « Quand la crêpe devient bretonne » et jardin

Expo : Prenant pour point de départ les travaux des archéologues, l’exposition invite les visiteurs à une enquête inédite sur l’histoire longue de la crêpe en Bretagne, du Moyen Age à nos jours.

Fondée au tournant des 5e et 6e siècles, l’abbaye de Landévennec est la fondation monastique la plus ancienne attestée en Bretagne. Située à une centaine de mètres en contrebas du « nouveau » monastère construit dans les années 1950, l’Ancienne abbaye est aujourd’hui un site archéologique et un musée. Près de 25 ans de fouilles y ont révélé 13 siècles d’histoire bretonne. Au pied des ruines de l’Ancienne abbaye, découvrez un jardin potager et un jardin médicinal dans lesquels sont rassemblés une centaine de plantes qui étaient utilisées dans les monastères du haut Moyen Age.

PANIERS GOURMANDS DE LA CHARCUTERIE GOURMANDE

La Charcuterie Gourmande

La charcuterie gourmande est une association regroupant des charcutiers et traiteurs du Finistère

L'association La Charcuterie Gourmande a été créée en 1986. C'est une association de professionnels qui cultive l'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses.

Contenu des paniers gourmands :

1 tablette chocolat de Plozévet

1 Rillette de noix de pétoncle

1 Crème de chou-fleur

Nougatine

Pétales de crêpes

Pâté Le Grand 2 boites

PASS FAMILLE PARC GLAZ AVENTURES Parc de loisirs en plein air

Parc Aventures à Clohars Fouesnant

Parcours d’accrobranche pour toute la famille : grande hauteur (jusqu’à 12 mètres pour « Bleu Vertige ») et itinéraires enfants (avec ou sans harnais, sur filet…).

Terrain de paintball avec équipement adultes (lanceurs classiques) ou familles (lanceurs à faible puissance pour une parfaite sécurité des enfants et adolescents).

PASS FAMILLE PARC GLAZ AVENTURES Parc de loisirs en plein air

Parc Glaz Aventures | Labyrinthe

Labyrinthe29 à Bénodet

Labyrinthe végétal taillé dans un immense champ de maïs - Enigmes à résoudre le jour ou murder party en nocturne hantée

Structures gonflables à proximité du labyrinthe pour le plaisir des enfants : girafe, château médiéval, dôme, maxi parcours

SORTIES EN MER EN RADE DE BREST POUR DEUX PERSONNES AVEC LA COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE LE BRESTOÂ

Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

Embarquez à bord du Brestoâ et profitez du décor exceptionnel de la rade de Brest et de ses environs ! Offrez-vous la plus belle des balades à la pointe du Finistère !

Le capitaine Laurent Férec navigue depuis 20 ans sur les eaux de la rade et la connaît comme sa poche ! Il vous propose d’en faire un grand tour du propriétaire au plus près des côtes, tout en vous racontant l’histoire de la rade de Brest, de son port militaire, sa réparation navale, ses îles et ses presqu’îles. Le fond plat du Brestoâ permet au capitaine de s’approcher au plus près des côtes pour que vous puissiez mieux en admirer les détails, et sa vitesse lui fait courir une bonne distance pour que vous puissiez découvrir un maximum de curiosités ! La rade offre de multiples visages : elle répare d’énormes bateaux de commerce, elle abrite des arsenaux militaires et nucléaires, elles sème au gré du vent des îles, des cailloux, et des presqu’îles sorties d’un rêve, elle promène des vieux gréements, des jolis coquillers, des petits optimists ou encore des plaisanciers à voile ou à moteur mais aussi des pêcheurs. Elle entraîne tous les jours des avirons, des kytes et des planches à voiles ! Parfois même, la rade fait surgir un sous-marin… Mais surtout, la rade promène le Brestoâ et ses passagers ! Offrez-vous la plus belle des balades en mer à Brest… Les enfants se verront décerner un diplôme de capitaine à leur retour à terre ! Départs du port de commerce (toute la saison) et/ou du port du Moulin Blanc de Brest.

Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans

Réservations en ligne

Compagnie Maritime de la Rade | PPVR

SORTIES EN MER PPVR POUR DEUX PERSONNES AVEC LA COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE LE BRESTOÂ

Embarquez à bord du Brestoâ et profitez du décor exceptionnel de la rade de Brest et de ses environs ! Offrez-vous la plus belle des balades à la pointe du Finistère !

Avec le Brestoâ, offrez-vous une échappée bistronomique en mer et choisissez entre nos deux formules : le déjeuner « PPVR » (pain pâté, huîtres, vin rouge et vin blanc)

Réservations en ligne

CROISIÈRES POUR DEUX PERSONNES ILES DE SEIN OU MOLÈNE OU OUESSANT AVEC LA COMPAGNIE MARITIME FINIST’MER

Départ du Conquet ou de Lanildut ou de Camaret Reprise des traversées à partir du 8 juillet 2020

La compagnie maritime Finist’Mer est spécialisée depuis plus de 25 ans dans le transport maritime de passagers. Son savoir faire est reconnu à travers le grand Ouest, de Nantes à Cherbourg. Ainsi, embarquez à bord de nos navires conçus pour vous offrir confort et plaisir. Depuis 1991, la compagnie relie le continent aux îles de Ouessant, Molène et l’ile de Sein. Navires modernes, rapides, confortables (grandes baies panoramiques, sièges excursions, vidéo). Ceux-ci disposent de ponts supérieurs avec places assises pour mieux voir les îles. Que vous partiez du Conquet, Camaret, Lanildut ou d’Audierne, la compagnie Finist’mer vous propose de découvrir les îles du bout du monde.

OUESSANT : l’île du bout du monde dernière terre avant l’Amérique. Fidèle à sa réputation, elle vous accueille avec un charme authentique. Son pour tour de côtes de 32 kilomètres regorge de découvertes pour le plus grand bonheur des promeneurs…

Archipel de Molène, un patrimoine naturel extraordinaire L’île de Molène ne ressemble à aucune autre de part sa biodiversité et ses paysages atypiques et changeant. Selon les heures de la journée, les saisons et les points de vue, elle ne ressemble pas même à l’idée qu’on croyait pouvoir s’en faire. Au rythme des marées montantes et descendantes, des îlots disparaissent quand d’autres poussent à vue d’œil…

Embarquez et découvrez l’île de Sein, une île au-dessus de l’océan qui affleure de l’horizon de seulement quelques mètres… Vous êtes au bout du monde… Ainsi, l’île s’étend sur environ 2 kilomètres et ne manque pas d’atouts. Elle forme un S inversé dont la partie centrale étranglée est large d’à peine 50 mètres…

PASS POUR DEUX PERSONNES AU MUSÉE DE PONT-AVEN

Musée de Pont-Aven

L’exposition Corneille, un Cobra dans le sillage de Gauguin est prolongée jusqu’au 20 septembre prochain

Afin de répondre aux nécessités de la lutte contre la COVID-19 et de l’urgence sanitaire, le musée met en place un certain nombre de mesures destinées à rendre l’accueil des visiteurs et le travail des personnels le plus sécurisé et agréable possible. Les modalités de visites sont adaptées à la situation tout en offrant la possibilité de vivre un moment agréable et détendu pour tous.

Ainsi, tous les visiteurs seront invités à respecter les modalités de visite suivantes :

➢ Port du masque obligatoire

➢ Lavage des mains obligatoire aux entrées du musée et de la librairie-boutique

➢ Paiement par carte bancaire privilégié

➢ Règles de distanciation physique

➢ Nombre d’entrées limitées

Une signalétique adaptée est installée pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de visite. Pour accompagner au mieux les visiteurs, plusieurs services, avec quelques aménagements, sont proposés : La Librairie-boutique est accessible après lavage des mains et limitée à 3 personnes. A disposition, sur demande à l’accueil-billetterie (désinfection du matériel réalisé à chaque emprunt) :

➢ Ascenseurs

➢ Cannes sièges

➢ Fauteuils roulants

➢ Poussettes cannes

➢ Consignes

Applications de visite à télécharger sur smartphone : pour agrémenter la visite sans risque sanitaire, le musée propose des applications à télécharger gratuitement sur les Google et Apple stores. Disponibles dès à présent, il est possible de télécharger ces applications de visite pour adulte et/ou famille avant d’arriver au musée.

Réseaux sociaux : le musée reste actif sur les réseaux sociaux pour garder le lien, continuer à diffuser la culture et faire connaître ses collections.

Prolongation de l’exposition temporaire jusqu’au 20 septembre 2020 : L’exposition Corneille, un Cobra dans le sillage de Gauguin est prolongée jusqu’au 20 septembre 2020. Organisée à l’occasion du 10e anniversaire de la disparition du peintre, l’exposition retrace l’ensemble de l’œuvre de Corneille (1922-2010) à la lumière de ses nombreux voyages, de sa passion pour les arts africains et de ses amitiés artistiques. En tant que membre fondateur du groupe Cobra, Corneille est l’un des représentants majeurs de la scène artistique européenne de la seconde moitié du XXe siècle où il incarne tous les enjeux du renouveau de la peinture depuis 1945. L’exposition retrace chaque période de son œuvre. À Pont-Aven, l’exposition met en lumière pour la première fois le lien qui unit Corneille à Paul Gauguin qu’il considérait comme l’un de ses maîtres. Corneille vient en Bretagne au cours de l’été 1960 lors d’un long séjour à Beg-Meil où les paysages de granite et les traditions bretonnes lui inspirent de nouvelles peintures.

PASS POUR DEUX PERSONNES AU MUSÉE DE LA PÊCHE A CONCARNEAU

Musée de la Pêche Concarneau

Fondé en 1961, le Musée de la Pêche, sous appellation « Musée de France », présente une riche collection de bateaux, d’objets du quotidien et de maquettes. Fleuron de la collection, le navire de pêche l’Hémérica est une immersion dans le quotidien des marins…

Les collections du musée Depuis sa création, le Musée de la pêche a constitué une collection liée à la pêche du monde entier. Achats, dons, fabrications de maquettes en interne composent un ensemble en partie exposé, en partie conservé dans les réserves du musée. Différentes thématiques reprennent le cheminement du musée et le complètent. Les collections abordent les sujets suivants :

Histoire des pêches depuis l'Antiquité

Pêches bretonnes et pêches mondiales

Techniques de pêche : au chalut, à pied, à la sardine, au thon…

Instruments de navigation et signalisation

Construction navale

Voilerie

Motorisation

Sauvetage

Conserverie

Vie quotidienne

Naturalia

Le Musée de la Pêche conserve environ 3 000 objets Les collections sont constituées d'objets très divers, de nombreux dioramas, de maquettes de bateaux et de bateaux à taille réelle. Un fonds beaux-arts et un fonds ancien d'ouvrages complètent cet inventaire. Archives privées, 800 plans de bateaux et 16 000 photographies permettent de documenter l'ensemble.

PASS FAMILLE VISITE DE LA CITE DE LA VOILE ERIC TABARLY A LORIENT

Cité de la voile Eric Tabarly à Lorient | SELLOR

Entre amis, en famille ou en solo, plongez au cœur de l’aventure océanique pour une découverte de la voile et de la course au large. Vivez cette expérience unique et inoubliable à travers un parcours de visite en 7 escales !

La Cité de la Voile promet interactivité et sensations fortes avec : écrans géants, cinéma dynamique 4D, course virtuelle, simulateur de navigation, maquettes à manipuler, bornes multimédia…

PASS FAMILLE VISITE + SPECTACLES AU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT

Haras National d'Hennebont | SELLOR

Dans ce lieu prestigieux et unique en Morbihan, le site du Haras vous réserve une visite en deux temps combinant un parcours libre et guidé. Dans une ancienne écurie rénovée, découvrez à travers un bel espace d’exposition avec films, bornes, panneaux, l’histoire des relations entre l’homme et le cheval, l’activité des Haras et ses métiers… Ensuite, accompagné d’un guide, vous partez à la rencontre des chevaux dans l’écurie n°1 en passant par la sellerie d’honneur et la collection de voitures hippomobiles.

Le plus : des animations et spectacles équestres : show-spectacles équestres, présentations d’étalons par les agents du Haras, balade à poney, espace ludique ré[création], expositions…

PASS FAMILLE VISITE DU SOUS MARIN FLORE S645 A LORIENT LA BASE

Le Sous-Marin Flore S645 | SELLOR

Embarquez à bord ! Dans l'une des alvéoles de l’ancienne base de sous-marins, un espace d’exposition inédit vous fait partager le quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux submersibles ainsi que l’histoire de Lorient comme port stratégique. Terminez par la visite de cet authentique sous-marin muni d’un audioguide relatant la vie à bord.

Le plus : un parcours-jeu pour les enfants

Ludique et convivial, un parcours-jeu accompagne les enfants à la découverte du monde des sous-marins. A l’aide d’un livret et d’une application smartphone, ils mènent l’enquête pour résoudre une mystérieuse énigme dans le musée et à bord du sous-marin.

PASS FAMILLE LA TYROLL A LORIENT

Tyrolienne à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient | SELLOR

Tyrolienne descente de 350 mètres à 60 km/h

La Cité de la Voile à Lorient dans le Morbihan, propose une nouvelle activité : une descente en tyrolienne depuis le sommet de sa Tour des vents ! La Tour des Vents, haute de 42 mètres -l'équivalent d'un immeuble de 12 étages- vous fait bénéficier de sa vue panoramique exceptionnelle et est le point de départ de la TyRoll. Prêts pour le grand plongeon ? La TyRoll vous promet une descente au-dessus de l'eau à 60 km/h... sensations garanties !

Déroulé de l'activité Les animateurs diplômés vous encadrent et votre activité se déroule ainsi :

Arrivée 15 minutes avant l'heure choisie : accueil et équipement dans les containers dédiés situés sur le parvis de la Cité de la Voile

Ascension de la Tour des vents de la Cité de la Voile

Vue panoramique et observation du Pôle course au large Lorient La Base, Larmor Plage, Île de Groix, Belle-Île-en-Mer...

Descente en TyRoll (1 personne par descente)

"Atterrissage" à la gare d'arrivée et retour au point de départ

PASS POUR DEUX PERSONNES LOCATION 1 HEURE DE KAYAK OU DE PADDLE EN MER AU CENTRE NAUTIQUE KERGUELEN SPORTS OCEAN A LARMOR-PLAGE

Location Paddle | Sellor

PADDLE

Ludique et convivial, le stand-up paddle est le support idéal pour se balader sur l'eau facilement.

DESCRIPTION Les planches de Stand-Up Paddle (SUP) ressemblent à des surfs surdimensionnés et permettent de se tenir debout facilement. Equipé d'une pagaie, vous partez sur les flots pour découvrir le littoral en toute quiétude.

Le programme Après avoir enfilé votre combinaison, vous grimpez sur la "bête" et partez pour une balade d'une heure à la découverte du littoral. Le SUP c'est le formule idéale pour une séance de gainage !

OU

Location Kayak de mer | Sellor

KAYAK

Le kayak est la formule idéale pour une découverte du territoire de façon inédite. Grâce à ce support vous approchez au plus près du rivage et aurez peut-être la chance de croiser des poissons ! Pour les amateurs de pêche, certains kayaks sont équipés d'un porte-canne (renseignez-vous à l'accueil). Pour flâner au fil de l'eau, découvrir le territoire ou pratiquer un sport en toute autonomie, la location d'un kayak solo permet de vivre un expérience unique seul ou à plusieurs kayaks. Le moniteur vous équipe et vous explique le maniement de la pagaie. Après quelques conseils et explications sur le parcours et la zone de navigation, vous partez en toute autonomie à la découverte du spot !

CARTES ABONNEMENT FAMILLE CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE

Domaine de Trévarez

Valables pour les 5 sites : Abbaye de Daoulas – Château de Kerjean – Manoir de Kernaut – Abbaye du Relec – Domaine de Trévarez

Parcours à découvrir en toute sécurité après la mise en place d’un protocole de protection sanitaire sur l’ensemble du site de l’Abbaye de Daoulas et du Domaine de Trévarez

JARDINS DE L’ABBAYE DE DAOULAS l’Abbaye de Daoulas rouvre les portes de ses jardins : les couleurs et les senteurs du printemps s’invitent dans les carrés de simples labellisés Jardin Remarquable, ainsi que le long des allées bordées d’arbres et d’arbustes médicinaux. Le parcours « Balades photographiques de Daoulas » propose en 2020 de découvrir les photographies de Babak Kazemi et Laura Pannack.

DOMAINE DE TREVAREZ « Sur les bords de l’Aulne à la Belle Époque » Exposition de photographies de Marie Dubuisson Dans le parc du 15 juin 2020 au 03 janvier 2021 Près de deux cents plaques photographiques ont été retrouvées dans le grenier de la maison familiale de Marie Dubuisson à Châteauneuf-du-Faou. Équipée de son appareil photographique, la jeune femme née en 1879 a immortalisé son quotidien sur les bords de l’Aulne : promenade en barque sur le canal, bain de pieds, demoiselles en habit du pays Dardoup, présentation de bébé dans le jardin familial… Un émouvant panorama de la vie d’une famille bourgeoise du centre Finistère dans les années 1900, tout proche du Domaine de Trévarez.

PASS FAMILLE KARTING OU SIMULATEURS AU KART CENTER 56 A PLUMELIAU

Kart Center à Pluméliau | Piste de karting dans le Morbihan

L’espace Kartcenter / PaintBall Morbihan est situé à Pluméliau au cœur de la Bretagne, à 15 minutes de Pontivy ou de Baud, 30 minutes de Lorient ou 40 minutes de Vannes

➢ Un lieu unique pour des activités de loisirs plein air et un simulateur dynamique de course

➢ Une piste de karting de 700m éclairée pour découvrir les sensations du pilotage loisir en toute sécurité

➢ Un parc de karts pour adultes, juniors et un kart biplace pour baptêmes ou personnes à mobilité réduite

➢ Un système de chronométrage dernier cri, permettant de partager vos résultats par mail et sur les réseaux sociaux

➢ Un terrain de paintball accessible dès 8 ans

➢ Plusieurs scénarios de jeu à disposition

➢ Un nouveau simulateur dynamique immersif pour vivre la course automobile comme si vous y étiez

➢ Un grand club-house avec une terrasse panoramique ombragée donnant une large vue sur le circuit

➢ Des formules combinant les activités, catalogue ou sur mesure : Idéal pour anniversaires, enterrements de vie de garçons/filles, EVG/EVF, CE, séminaires entreprises, …

Port du masque obligatoire dans l’enceinte de la piste

Les casques mis à disposition seront désinfectés entre chaque série, ainsi que les karts

La circulation sur le site a été aménagée. Une signalétique a été mise en place sur le site et de nouvelles procédures d’inscription et d’attente entre les séries sont affichées sur site

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, il est fortement conseillé de réserver

Les possesseurs de casques sont invités à venir avec leurs casques personnels

PASS FAMILLE AU PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE DE BRANFERE

Le Parc animalier et botanique de Branféré est un parc zoologique et botanique français situé à Le Guerno dans le Morbihan. Il est membre de l'Association européenne des zoos et aquariums. Implanté sur 45 hectares, le parc abrite près de 1 200 animaux des cinq continents.

Un domaine chargé d'histoire

Un parc botanique plusieurs fois centenaire

Acclimater des espèces exotiques à Branféré ? L’idée naît en Inde dès les années 30 : inspirés d’un Maharadjah qui s’entoure d’animaux en liberté, Paul et Hélène Jourde, fondateurs du parc, créent à leur tour un paradis terrestre, fidèle à l’idéal bouddhiste d’harmonie entre l’Homme et la nature. Au fil des évolutions du Parc, le concept de Branféré renforce les liens entre l’animal, le végétal et l’humain, dans un cadre idéal pour développer l’éducation à l’environnement. Aujourd’hui encore, l’histoire unique du domaine et la vision de ses créateurs inspirent le devenir du projet.

Le parc de Branféré est désormais réouvert tous les jours de 10h à 18h30

Information importante : Il est fortement recommandé de porter un masque lors de votre visite au parc.

Le port du masque est obligatoire pour accéder au Parcabout (y compris pour les enfants de moins de 11 ans) et à la boutique.

Vous devez impérativement porter des chaussures plates et fermées pour accéder au Parcabout. Pas de prêt de chaussures sur place pour le respect des mesures sanitaires.

Pour limiter les contacts en caisse, nous vous invitons à pré-commander vos billets, coffrets ou carte d'abonnement sur notre shop en ligne.

Par mesure de précaution, le pop-corn est pour le moment interdit sur le parc afin de limiter le contact avec les animaux. Si vous avez réservé un coffret ou pré-commandé vos pop-corns, un produit Branféré vous sera offert en substitution.

PASS POUR DEUX PERSONNES AU TROPICAL PARC

Zoo et jardin tropical dans le Morbihan en Bretagne sud, Tropical Parc vous présente son jardin mexicain, jardin asiatique, serres tropicales et leurs animaux ...

Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00

Accès limité au parc à 300 personnes en instantané jusqu'au 10 juillet

L’ensemble du personnel sera muni de masques de protection

Le port du masque est très fortement conseillé ! Il contribue à la protection et à la sérénité de tous, en complément des gestes barrières qu’il nous faut maintenir dans chaque moment de notre vie !

Un itinéraire et un sens de visite vous seront imposés, tous les animaux restants visibles

Privilégier les paiements par cartes bancaires et achat de billet sur le site ( bien imprimer le billet, ou enregistrer le PDF sur votre téléphone )

Des laves mains et distributeurs de lotion ont été disposés tout au long de la visite

Les animations et goûters des loriquets 16h30 par petit groupe

Le spectacle dans sa forme normal est suspendu, une nouvelle formule de présentation des oiseaux en vol vous sera présentée à 15h30 (masque obligatoire )

Pour la restauration Tiki bar : ouverture tous les jours juillet & août

Tropical Parc, parc animalier dans le Morbihan Bretagne vous transporte dans le monde de la faune et de la flore tropicale à Saint-Jacut les Pins dans le Morbihan.

Parc de loisirs situé entre Rennes, Vannes et Nantes, Tropical Parc vous invite à découvrir ses plantes et jardins tropicaux, ses animaux sauvages et exotiques, son parc à dinosaures, aux perroquets et son spectacle étonnant… Vivez une aventure unique en famille au cœur d’un parc aux multiples facettes, réparti sur 4,5 hectares et 1000 m² de serres et galeries climatisées.

PASS FAMILLE AQUARIUM DE TREGASTEL

Aquarium de Trégastel

Bienvenue dans un endroit magique Sous ce chaos granitique exceptionnel, vieux de 300 millions d’années, la main et le talent de l’homme ont parachevé le travail de la nature en y intégrant, voilà 50 ans, un aquarium marin sans pareil. À 50 mètres de la magnifique plage du Coz-Pors, vous cheminerez sous un gigantesque dédale de granit rose, à la découverte de la faune locale sous-marine, diversifiée, colorée et surprenante.

LA FAUNE LOCALE L’ambiance colorée et diversifiée de chaque bassin rythme votre visite.

LES MARÉES Une borne interactive permet une compréhension simple du phénomène des marées.

LE HOMARD BRETON Emblème des côtes bretonnes, il est aussi Loutig, la mascotte de l’Aquarium. À LA LOUPE ! Prenez le temps de découvrir les espèces qui composent notre nurserie.

En toute sécurité, pensez à réserver !

PASS FAMILLE AU PLANÉTARIUM DE BRETAGNE A PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou

Spectacles immersifs / sciences et astronomie

Le Planétarium de Bretagne est l’un des plus beaux planétariums de France : sous une coupole de 20m. de diamètre, les images Haute Définition à 360 degrés plongent le spectateur en immersion, pour un voyage à la découverte de l’Univers !

Spectacles, conférences, expositions, marquent l’actualité.

Tout au long de l’année, vous êtes invités à quitter le sol terrestre pour découvrir l’immensité de la voûte étoilée. Un voyage à la découverte des phénomènes célestes de l’Univers. Les étoiles à portées de main !

"Splendeurs du Système Solaire" : un véritable voyage à travers notre système solaire.

"L’aube de l’ère spatiale" : revivez la Conquête de l’Espace !

"La nuit étoilée" : le ciel que vous pourriez observer ce soir...

"Les astres et les marées"

"Mystères du ciel austral" : Observation du ciel austral, constellations de l’hémisphère Sud.

"Mondes Lointains - vie Extraterrestre ?" : sommes-nous seuls dans l’Univers ?

"Fantôme de l’Univers" : L’identification de la matière noire.

Et pour les enfants :

"Crépuscule des Dinosaures" : la disparition des dinosaures, idéal pour les enfants !

"L’aveugle aux yeux d’étoiles" : un conte pour les plus petits ;

"Celle qui marchait la tête en bas " : un enfant voit le monde sous un autre angle...

Une formidable immersion dans le temps et l’espace !

SPA & SOINS A LA BUTTE DE PLOUIDER POUR DEUX PERSONNES

Spa de la Butte à Plouider

Piscine de détente, sauna, hammam, douche norvégienne et douche expérience, salle de repos, soins détente et beauté pour un maximum de bien-être.

Changement pour les réservations du spa 2020

En raison des règles sanitaire, nous avons dû mettre en place des changements d’organisation au sein du spa réservation obligatoire

MENU (DÉJEUNER OU DÎNER HORS BOISSONS) POUR DEUX PERSONNES AU COMPTOIR DE LA BUTTE A PLOUIDER

Comptoir de la Butte à Plouider

L’ESPRIT DE LA MAISON Déguster et acheter de bons produits, en imaginant Le Comptoir de la Butte, Solène et Nicolas Conraux ont avant tout voulu créer un nouvel espace qui sorte des codes habituels du bistrot, dans un nouvel esprit, conçu comme une alternative à un restaurant gastronomique ; un lieu ouvert à tous qui soit à la fois beau, gourmand et convivial.

Le Comptoir de la Butte est donc devenu une « adresse » à part entière où il est possible de s’inviter pour acheter des produits de grande qualité réservés au circuit de l’épicerie fine, mais également de s’asseoir quelques instants pour déguster soit un des produits trouvé dans l’espace boutique, soit une des suggestions du jour inscrites à la carte. Véritable lieu de vie, Le Comptoir de la Butte, restaurant et épicerie fine, s’anime du soir au matin, pour un pause déjeuner, un achat plaisir ou une pause gourmande et se transforme chaque dimanche en un salon dressé à la gloire du brunch.

INVITATIONS POUR DEUX PERSONNES AU PUY DU FOU

Parc du Puy du Fou

Passez un séjour inoubliable au Grand Parc du Puy du Fou !

Laissez-vous emporter par la magie de la forêt centenaire du Puy du Fou. Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles grandioses et d'aventures !

Émotions Garanties

Le plein de Nouveautés

Spectacles grandioses

SEJOURS HOMAIR VACANCES

Camping Village Vacances Homair

Les mobil-homes vous garantissent des vacances au plus proche de la nature, de véritables petites maisons fonctionnelles, Homair garantit le confort et l'intimité de toute la famille tout en préservant le charme des vacances en plein air : proximité avec la nature, convivialité…

Séjour d’une semaine en mobil home « 4/6 personnes Bungalow » valable jusqu’au 31 Octobre 2021, sous réserve de disponibilités, hors périodes du 04/07/2020 au 29/08/2020 dans l’un des 14 campings suivants :

Cadenet – Le Val de Durance****

Cheval Blanc – Les Rives du Luberon****

La Ciotat – La Baie des Anges****

Le Barcares – La Presqu'île du Barcarès****

Les Mazures – La Lac des Vieilles Forges***

Lit et Mixe – Le Soleil des Landes****

Mirepeisset – Le val de Cesse***

Proissans – Le Val d’Ussel****

Paris-Champigny – Paris-Est****

Port-Cogolin – Marina Paradise***

St Nic – Le Domaine de Ker’Ys****

Torreilles – La Palmeraie****

Vendres – Les Sablines****

Ghisonaccia – Marina d’Erba Rossa (hors période jusqu’au 19/09/2020 pour ce camping)

BREIZHBOX OFFERTE PAR QUIMPERLE TERRE OCEANE

