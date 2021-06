Les "Cabines de Breizh Izel Plage" 2021

Le principe est simple : vous choisissez l'une des 10 cabines de Breizh Izel plage. Si "France Bleu" chante en ouvrant la porte de la cabine qui grince, c'est gagné ! La pluie mêlée à l'orage ? c'est perdu !!!....Enfin pas totalement ! vous gagnez un cadeau de consolation et vous pouvez rejouer !

A gagner cet été avec la complicité de nos partenaires :

Brittany Ferries

Coffrets cadeaux Brittany Ferries d’une valeur de 300 € Pas besoin de partir loin pour s’évader ! Avec ce coffret, vous pourrez découvrir Londres et l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, ou l’Espagne, tout en profitant des avantages d’un voyage par la mer : grands espaces à bord, ponts extérieurs et embarquement avec votre propre voiture. Circuit guidé en Angleterre, séjour en cottage en Irlande ou autotour en Espagne, à vous l’évasion au cœur de destinations authentiques et préservées. Vous voyagerez sereinement grâce aux différents types de billets et à la possibilité de modifier ou d’annuler son voyage jusqu’à 4h avant le départ. Coffrets cadeaux à durée de validité illimitée. S'utilise en déduction d'un séjour vacances, croisière ou traversée maritime Brittany Ferries

Les Vedettes de l'Odet

Vedettes de l'Odet

Croisières commentées dans la baie de Concarneau pour deux personnes avec les Vedettes de l’Odet Concarneau la Ville Bleue du bout des yeux ! Vous connaissez la Ville Close et ses remparts, mais l’avez-vous déjà observé depuis la mer ? Embarquez au port de plaisance de Concarneau pour une visite guidée à bord des Vedettes de l’Odet. La croisière commence par la visite du port de plaisance et se poursuit par la visite des infrastructures portuaires de Concarneau. Chantiers navals et cales sèches pour la construction et la réparation des navires, entreprises de mareyage et de transformation des produits de la mer et bien entendu la criée qui abrite la vente de poissons des hauturiers, chalutiers, bolincheurs et côtiers tôt le matin. L’activité portuaire de Concarneau demeure importante même si les belles années de la pêche sont au passé. Pour que vous ayez une vue d’ensemble de la baie de Concarneau, le bateau prend la mer pour un bol d’air iodé. Un panorama de l’océan à 180° s’ouvre devant vous. A l’ouest, la pointe de Beg Meil. A l’est, la pointe de Trévignon. Vous longez la côte en passant par l’anse de Kersaux qui abrite quelques plaisanciers et la pointe du Cabellou avant de revenir par la corniche où la chapelle de la Croix côtoie les anciens hôtels particuliers et les constructions modernes. En compagnie du guide, la Croisière commentée dans la baie de Concarneau restera le Grand souvenir de vos vacances pour toute votre tribu ! Départs du port de pêche de Concarneau du 5 Juillet au 29 Août 2021du mardi au vendredi à 14h15 et 15h15. Durée de la croisière : 1 heure environ.

Croisières Promenade sur l'Odet pour deux personnes avec les Vedettes de l’Odet La Croisière promenade sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille. Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet. Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulguinan… Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres ! A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans. Et n'oublions pas que la rivière de l'Odet fut le lieu de résidence d’illustres auteurs : Emile Zola et Jean de la Fontaine vinrent ainsi s’imprégner des bords de l’Odet. Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique ! Départ de Bénodet tous les jours d'avril à fin septembre. Durée de la croisière 2h15 environ

Croisières Evasion aux îles Glénan pour deux personnes avec les Vedettes de l’Odet Bien qu’il ne soit qu’à une dizaine de milles nautiques de la côte (1 heure de navigation), le dépaysement est assuré : sable blanc, eaux turquoises : Toute la magie d’îles paradisiaques. A bord des Vedettes de l'Odet, vous allez découvrir ce chapelet précieux de 7 îles réunies en cercle autour d’une mer intérieure. Ce véritable atoll breton offre un spectacle unique, baignée par la lumière du large. Bienvenue au paradis, celui des oiseaux de mer, des fonds marins superbes et des randonneurs nautiques... C’est la Polynésie accessible à tous et sans décalage horaire ! D’autant plus qu’au départ de l’île Saint Nicolas, considérée comme la capitale de l’archipel vous embarquerez pour une croisière commentée dans l'archipel en compagnie d'un guide nature. C'est la grande Découverte de l'archipel durant laquelle vous saurez tout de ces îles : la faune, la flore, la pêche, les anecdotes historiques, l'histoire du centre nautique, des grands navigateurs, des lougres corsaires et des flibustiers ! Pour les amoureux de la nature, ils choisiront la formule Kayak de mer et les nostalgiques de la navigation à l’ancienne, un embarquement à bord d’un vieux gréement. Quelque soit la formule choisie le plaisir sera au rendez-vous ! Les croisières vers les îles Glénan à bord des Vedettes de l'Odet se font de début avril à fin septembre au départ de Bénodet et Concarneau et en juillet et août au départ de Beg Meil, Loctudy et Port-la-Forêt. Des croisières à la journée entière ou sur l'après midi. Une destination idéale pour une sortie familiale ou entre amis, qu'on soit vacancier ou pas!

Paniers Garnis « Produit en Bretagne »

Paniers garnis Tournée Estivale Produit en Bretagne

Pour la 7 ème édition, la tournée estivale Produit en Bretagne va à la rencontre des estivants du 8 juillet au 12 août. Durant 6 semaines, plus de 30 villes accueilleront l’événement. Du lundi au samedi, sur une demi-journée dans chaque ville, les 2 animateurs de Produit en Bretagne iront à la rencontre du public estival afin de lui faire découvrir les saveurs régionales et le sensibiliser aux valeurs de l’association. Les animateurs offriront des échantillons de produits et des cadeaux publicitaires des membres de Produit en Bretagne, ainsi que des Livrets Produit en Bretagne contenant des bons de réduction, des jeux, des recettes. Les estivants pourront aussi tenter leur chance en lançant la roue de la fortune ou se prendre en photo avec la mascotte Ti-Far. En tant qu’ambassadeurs, ils sensibiliseront les visiteurs bretons et non bretons au soutien de l’emploi local. Aujourd’hui, la volonté de favoriser les achats de proximité est devenue primordiale, et ce dans tous domaines d’activités : les adhérents sont des entreprises agroalimentaires, culturelles (festivals, éditeurs...) ou de services (lieux d’accueil du public, imprimeurs, banques, ressources humaines, habitat, enseignement...)

Les Vedettes de Bréhat

Les Vedettes de Bréhat

Pass famille Vedettes de Bréhat

2 embarquements adultes + 2 embarquements enfants

Tour de l'île de Bréhat en vedette avec un circuit commenté de 45 min environ

Le débarquement sur l'île de Bréhat avec visite libre de l'île

Le retour

Offrez-vous une croisière unique à bord des Vedettes de Bréhat ! Embarquez à bord de l’une des cinq vedettes et partez à la découverte de Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers roses, nichée au cœur d’un archipel de toute beauté, pour une simple escale ou une croisière commentée. Au cours d’une croisière en Baie de Paimpol ou sur la Rivière du Trieux, les nombreux trésors qu’abrite la région n’auront plus de secrets pour vous.

La Butte à Plouider

La Butte à Plouider

Le petit déjeuner suivi d’un accès à l’espace bien être pour deux personnes

Valables pour un petit déjeuner à entre 7h30 et 9h00 du lundi au vendredi

Ressourcez-vous le temps d’une demi-journée à la Butte ! Profitez d’un petit déjeuner sain et raisonné. Des produits frais, faits maison et locaux. Relaxez-vous ensuite dans l’espace bien-être face à la Baie de Goulven

Aven Parc à Pont-Aven

Aven Parc à Pont-Aven | Dino parc

Pass Famille à l’Aven Parc à Pont-Aven Dans un cadre vert et nature, L’Aven Parc vous attend pour une journée pleine de rires et de surprises… Au gré de vos envies et de votre âge trouvez l’attraction qui vous plaira : ferme, pistes de bouées, parcours filet, bateau pirate, tyrolienne, zone aquatique, Explor’Games®…

Grandes nouveautés 2021 : balade à poney, saut dans le vide, benji ejection, bubble-foot, dino-zone et manège à propulsion parentale. Participez également à nos animations « biberonnage » sur la ferme. Plongez au cœur de notre labyrinthe de maïs avec spectacles et comédiens.

Potager, tracteurs, mini pelles, trampolines, labyrinthe sous terrain et autres jeux en bois raviront sans aucun doute tous les membres de la famille… En soirée : nocturne épouvante et murder party sur réservation sur place.

Le Port-musée à Douarnenez

Port-musée à Douarnenez

Pass Famille 4 personnes Port-musée de Douarnenez Des bateaux à visiter, des expositions à découvrir, des rencontres humaines... Plus qu’une visite, le Port-musée est une invitation au voyage. Dans les espaces intérieurs, admirez l’évolution des bateaux au fil du temps, par-delà les continents, à travers des pièces uniques exposées grandeur nature. Laissez-vous conter l’histoire maritime de Douarnenez, et celle, universelle, de gens de mer, présentée sous un prisme artistique. Deux expositions temporaires sont présentées cet été : « Bistro, l’autre abri du marin » qui retrace l’histoire des cafés de marins dans les ports de pêche et en particulier à Douarnenez. « War an Hent, photographies de Stéphane Lavoué » un parcours photographique pour découvrir le travail du portraitiste Stéphan Lavoué. En extérieur, le long des quais du port-Rhu, explorez de la cale au pont 4 grands navires à flot, chacun représentant une activité maritime spécifique, encore très prospère au siècle dernier. Pendant les vacances, des animations familiales permettent à chacun de s’initier à des savoir-faire traditionnels, de rencontrer d’anciens marins et de partager leurs souvenirs.

Phares Saint-Mathieu à Plougonvelin & Trézien à Plouarzel

Cet été, prenez de la hauteur en Pays d'Iroise

Pass Famille Visites des Phares Saint-Mathieu à Plougonvelin & Trézien à Plouarzel

Prenez de la hauteur en Pays d'Iroise Les côtes bretonnes présentent la plus grande concentration de phares au monde, avec un record dans le Finistère ! Le Pays d’Iroise a la chance de proposer 2 phares à la visite : le phare Saint-Mathieu, situé à Plougonvelin et le phare Trézien, situé à Plouarzel.

Phare Saint-Mathieu, sentinelle du bout du monde Le phare Saint-Mathieu est situé sur la commune de Plougonvelin, plus précisément à la pointe Saint-Mathieu. Cette sentinelle de la mer a un rôle important : aligné avec le phare de Saint-Anne du Portzic de Brest, il signale la route à suivre pour entrer dans le goulet de Brest et aligné avec le phare de Kermorvan au Conquet, il indique aux marins, l’entrée du chenal du Four. Haut de 37 m (58 m au-dessus du niveau de la mer), le phare a été édifié en 1835 pour cause de délabrement de la tour de l’abbaye. Il a été construit avec du granit de l’Aber Ildut. Son feu à 1 éclat blanc toutes les 15 secondes atteint une portée de 29 milles (55 km environ). Après avoir gravi ces 163 marches, un panorama à 360° vous offrira une vue imprenable sur la mer d’Iroise et les nombreuses îles et îlots qui ponctuent ce merveilleux paysage. La visite se poursuit au pied du phare où vous trouverez notre boutique (en commun avec notre billetterie). Une exposition temporaire est également présente afin d’aborder des thèmes différents mais toujours en lien avec le monde maritime. A savoir : le billet du phare est commun avec le musée de l’Abbaye, situé au pied du phare.

En juillet et août : tous les jours de 10h30 à 19h30

En septembre : tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h30

Phare Trézien : l'ascension du géant de granit Le phare de Trézien est implanté dans les terres à 500 mètres du rivage et à 1,5 kilomètre de la pointe de Corsen, sur la commune de Plouarzel dans le Finistère. Bâti en 1894, le phare Trézien mesure 37 mètres de haut. Ce phare directionnel aligné sur le phare de Kermorvan permet depuis une centaine d'années de franchir en sécurité le chenal du Four. Son fût tronconique, peint en blanc vers le sud, est terminé par un encorbellement en consoles assemblées par des arcs supportant une balustrade en pierre cylindrique. La tour repose sur un soubassement tronconique en maçonnerie de pierres de taille en granit, provenant de l'Aber-Ildut. Son feu a une portée de 20 milles (soit 32 km). Après avoir gravi ses 182 marches, vous accéderez à un panorama à 360° qui vous offrira une vue inoubliable sur la mer d’Iroise, l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant. La visite se poursuit au pied du phare où vous trouverez notre boutique. Une exposition permanente est également présente sur le thème de la « Signalisation maritime du chenal du Four & objets de signalisation maritime ». Une exposition photo temporaire vous permet aussi de découvrir de nouveaux artistes chaque été.

Juillet et août : du lundi au samedi de 14h à 18h30 et tous les dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Septembre : tous les mardis, de 14h à 18h30

Aquashow à Audierne

Aquashow à Audierne

Pass Famille 4 personnes Aquashow à Audierne L'AquaShow est un parc animalier atypique situé à quelques encablures de La Pointe Du Raz. En plus d'un aquarium qui vous permettra de découvrir toute la richesse de la côte Atlantique, nous vous proposons un spectacle d'oiseaux unique en Bretagne. Au total, 2h30 de visite instructive et amusante. Avec 55000 visiteurs/an, l'AquaShow est un parc animalier incontournable dans le Finistère et en Bretagne.

Musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel-Daoulas

Musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel-Daoulas

Pass Famille Musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel-Daoulas

Pass "famille" valable pour deux parents et trois enfants - hors animations sur la presqu'île de Plougastel

1 porte-clefs Plougastel

1 magnette fraises

1 petit carnet

Entrez au musée et laissez-vous séduire par la richesse des patrimoines de la presqu'île de Plougastel Daoulas. Au fil du parcours, vous pourrez découvrir l'histoire de la fraise, véritable or rouge de Plougastel, depuis sa découverte au Chili jusqu'à aujourd'hui. Vous y apprécierez également les couleurs et les broderies d'une des plus belles collections de costumes bretons du Finistère, la culture du lin, les traditions et le savoir-faire des Plougastels ainsi que le patrimoine maritime et religieux de la commune.

• Exposition temporaire 2021 : War Zouar Ha War Vor - Sur terre et sur mer L’exposition temporaire 2021 War Zouar Ha War Vor - Sur terre et sur mer met en exergue la devise de Plougastel-Daoulas. À la suite de la pandémie de la Covid-19, l'exposition sera composée de reconstitutions, de témoignages et d'œuvres d'artistes locaux sur ce thème.

• Horaires d'ouverture 2021 : De septembre à juin : Du mardi au vendredi : 10h-12h | 14h - 17h30 Le samedi et dimanche : 14h - 17h30 Juillet et août : Du lundi au vendredi : 10h-18h Le samedi et dimanche : 14h - 18h

• Accessibilité : Le Musée de la Fraise et du Patrimoine est situé sur la commune de Plougastel-Daoulas, à 15 minutes de la ville de Brest et à proximité de la N165. En plein cœur du bourg, le musée vous propose sur 500m2 de découvrir la richesse patrimoniale de la presqu’île. L’établissement bénéficie d’un ascenseur et d’une boucle magnétique. Plusieurs parkings sont disponibles aux abords du musée. Les lignes de bus 19, 25 et 27 venant de Brest Métropole (réseau bibus) s’arrêtent à proximité du musée, le rendant facilement accessible au public.

Parc Glaz Aventures

Pass Famille Accrobranche au Parc Glaz Aventures à Clohars Fouesnant L’accrobranche vous entraîne dans une atmosphère paisible, silencieuse et naturelle, à plusieurs mètres au-dessus du sol. En famille ou entre amis, vous pourrez y profiter de la nature tout en prenant de la hauteur. Au programme : filets, ponts de singe, tyroliennes, toboggans…

Pass Famille Labyrinthe et Structures Gonflables Parc Glaz Aventures à Bénodet Ces jeux sont accessibles du 7 juillet au 30 août, lorsque le maïs formant le labyrinthe végétal est assez haut pour garantir une expérience de jeu agréable aux participants. L’association du labyrinthe et des structures gonflables vous permet de passer une délicieuse journée en famille ou entre amis, à quelques minutes du centre-ville de Quimper et des magnifiques plages du Finistère sud.

Océanopolis Brest

Océanopolis Brest

Pass Famille Visite Océanopolis Brest

DÉCOUVREZ OCÉANOPOLIS Grand aquarium de France basé dans le Finistère en Bretagne à Brest. Préparez votre visite avec vos enfants, pour une plongée au cœur de l’océan. Le parc de découverte des océans présente 10 000 animaux qui évoluent dans des environnements tempéré, polaire et tropical, une biodiversité surprenante, des habitats marins fidèlement reconstitués. Des aquariums, dont le grand aquarium d’1 million de litres d’eau de mer présentent de nombreuses espèces de poissons, requins...

Vacances d’été 2021 Océanopolis Brest est le centre national de culture scientifique dédié à l’Océan qui présente la biodiversité et des écosystèmes marins fidèlement reconstitués au travers de ses 77 aquariums pour sensibiliser à la protection de l’Océan. Un voyage unique et un parcours magique au fil de quatre écosystèmes marins pour une journée exceptionnelle ! Réservation en ligne obligatoire sur www.oceanopolis.com Ouvert tous les jours en saison estivale de 9h30 à 19h.

2 animations sensationnelles XperienSEA :

[Planktology 3D] - nouveau Une découverte de l'incroyable biodiversité du plancton pour découvrir les menaces qui pèsent sur ces micro-organismes indispensables au fonctionnement de nos écosystèmes. Animation exceptionnelle sur grand écran en immersion dynamique et en 3D accompagnée par un médiateur scientifique d’Océanopolis. Du 10 juillet au 29 août 2021 – Tous les jours, 4 séances par jour.

[Abyss 3D] Cette animation en 3D est une invitation pour un voyage en 3 dimensions vers une nuit perpétuelle où la vie discrète se révèle et clignote de mille lumières : bienvenue dans les abysses silencieux pour la rencontre d’espèces aux formes et aux comportements surprenants. Du 10 juillet au 29 août 2021 – Tous les jours, 4 séances par jour.

Animation / Les découvertes du Minilab Les médiateurs scientifiques d’Océanopolis donnent rendez-vous aux visiteurs au cœur du pavillon Bretagne pour en apprendre davantage sur la biodiversité des côtes bretonnes. Du 10 juillet au 29 août 2021 – Tous les jours, 8 séances par jour.

Exposition / Plastik panic dans l’océan Ce chemin de photographies illustre le regard de chercheur-e-s travaillant sur la rade de Brest et son bassin versant sur la pollution du milieu marin par les plastiques. L’exposition propose, par des signatures scientifiques et artistiques, de sensibiliser aux enjeux d’un océan durable et de soutenir les actions en faveur d’une sobriété d’usages et d’une consommation responsable. Jusqu’au 7 novembre 2021 – en extérieur sur la promenade du Moulin Blanc.

Exposition / Vu de l’espace L’exposition « Vu de l’espace » invite à un voyage unique en Bretagne à travers des images exceptionnelles obtenues par des satellites d'observation de la Terre. Jusqu’au 3 octobre 2021 – en extérieur à la sortie d’Océanopolis.

Visite privilège / Les coulisses d’Océanopolis Accompagnés d’un médiateur scientifique, les visiteurs de cette expérience arpenteront les coulisses du parc à la découverte de l’envers du décor, des pensionnaires et des espaces techniques. Tous les jours, 2 séances par jour.

Visite privilège / Soigneur d’un jour Un rendez-vous exceptionnel pour partager les missions quotidiennes des soigneurs. Pendant 4h30, par groupe de 4, les soigneurs d’un jour vivent un moment privilégié riche en émotions. Découverte côté coulisses, observation des sessions de medical training, participation à la préparation et à la distribution des repas pour partir à la rencontre des loutres, manchots, phoques, poissons tropicaux… Tous les jours sauf le vendredi, de 8h à 12h30.

La Charcuterie Gourmande

La Charcuterie Gourmande

Paniers Gourmands de la Charcuterie Gourmande

3 boites de pâté le Grand (Tour de France : campagne, poivre et chevreuil)

1 tablette de chocolat lait éclats de caramel au beurre salé Les Chocolats de Melinda

2 pots de confiture Mimi Confiture, abricot coquelicot et framboise violette

1 kouign amann 4-6 parts Terre d'Embruns

1 paquet de café Coic

Rillettes thon basilic et toastig maquereaux algues et moutarde de Kerbriant Douarnenez

L'association La Charcuterie Gourmande a été créée en 1986. Ses membres, tous charcutiers-traiteurs confirmés, ont en commun un savoir-faire et une gamme de produits de qualité. Le respect mutuel et la démocratie sont les valeurs fondatrices de l'association. La Charcuterie Gourmande cultive l'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices, permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses.

La Goélette La Recouvrance Brest

Goélette La Recouvrance Brest

Pass pour deux personnes Sortie en mer de 3 h à bord de la Goélette La Recouvrance Brest Embarquez ! La goélette brestoise est la réplique d’un aviso, bateau militaire du 19e siècle, destiné à l’origine à transmettre les plis ou avis urgents. Ces fonctions furent ensuite étendues à la surveillance et à la protection du commerce sur les côtes d’Afrique et aux Antilles. Quatre navires – les goélettes Fine, Doris, Daphné et Levrette - construits d’après le plan type du premier aviso, nommé Iris, dessiné par l’ingénieur Jean-Baptiste Hubert

Chatillon, Chocolatier Biscuitier à Pleyben

Paniers Gourmands de chez Chatillon, Chocolatier Biscuitier à Pleyben

Paniers Gourmands de chez Chatillon, Chocolatier Biscuitier à Pleyben La Maison CHATILLON a été créée en 1965 à Brest par Michel CHATILLON, chocolatier formé durant plusieurs années dans des maisons réputées en France et en Suisse avant de revenir en Bretagne. Installée à Pleyben, centre Finistère, en 1991, La Maison Chatillon est spécialiste de la vente en ligne de chocolats, galettes et palets, pâtes de fruits, spécialités bretonnes et paniers garnis.

Grand Cairn de Barnenez

Le Grand Cairn de Barnenez à Plouezoc'h - Christian Gluckman

Pass pour deux personnes Visite du Grand Cairn de Barnenez à Plouezoc’h Gratuit pour les – de 18 ans. Situé sur un promontoire dominant la mer, le Grand Cairn de Barnenez est un site mégalithique hors du commun du Finistère nord. Edifié il y a 6 000 ans durant le Néolithique, période de la Préhistoire récente qui correspond à l’arrivée de l’agriculture, de la domestication des animaux et des premières maisons, ce monument témoigne d’un savoir-faire insoupçonné. 11 tombes à couloir rythment sa façade titanesque et certaines abritent des messages gravés encore incompris... Ne manquez pas ce chef-d’œuvre de la Préhistoire, l’un des plus vieux mausolées d’Europe ! Pour une découverte en famille et ludique du Cairn des animations sont proposées au fil des saisons : les « visites familles » avec initiation aux gestes de la Préhistoire, des visites contées, des expositions… A découvrir cet été : l’exposition « Barnenez et le cairn métalithique. Acier et marteau pour chambre préhistorique » - à partir du 25 juin 2021. Informations pratiques (horaires, modalités d’accès etc) sur barnenez.fr

Ecomusée de Plouigneau

Ecomusée de Plouigneau

Pass Famille visite de l'Ecomusée de Plouigneau

Venez explorer un village rural du début du 20ème siècle : sa ferme, son école, son sabotier, son épicerie-bar, son coiffeur... ! Situé au cœur du Trégor Finistérien, l’écomusée de Plouigneau vous fait vivre l’évolution du monde rural en Bretagne entre 1860 et 1970. Un village est entièrement reconstitué sur le site. C’est l’occasion de découvrir les artisans et commerces d’autrefois : sabotier, bourrelier, cordonnier, boulanger, salon de coiffure, épicerie-bar… De retrouver les pupitres, les bancs d’école, les bons points, l’odeur de la cire et de l’encre dans la salle de classe des années 1950. Dans la ferme, vous traversez les bâtiments des animaux puis les espaces de vie, où chaque pièce de la maison fait visiter une époque différente (1900, 1950, 1960). En déambulant dans la galerie agricole vous pourrez comparer les machines, qui démarrent toujours, et le matériel en perpétuelle évolution. Saurez-vous retrouver le tracteur de 1916, le plus ancien de la collection ? Tout au long de l’été, profitez des animations pour toute la famille ! Démonstration de battage, démarrages des tracteurs, fabrication de beurre, de sabots en bois, visites guidées et animées…

Brasserie de Bretagne

Brasserie de Bretagne

Coffrets de bières artisanales de la Brasserie de Bretagne Née en 1998 dans le Sud Finistère, Brasserie de Bretagne conçoit, brasse et conditionne les bières des marques Britt, Sant Erwann, Dremmwel et Ar-Men sur un site unique à Concarneau. Alliant origine bretonne et savoir-faire de brasseurs, Brasserie de Bretagne séduit avec des bières de caractère. Dans son coffret découverte, une sélection de ses meilleures recettes : Britt blonde Melen, Britt blanche, Dremmwel blonde bio, Dremmwel rousse bio, Sant Erwann blonde et Sant Erwann fruits rouges.

Odet Loisirs à Elliant

Parc d'attractions Odet Loisirs à Elliant

Pass Famille au Parc d'attractions Odet Loisirs à Elliant Le parc d’attractions Odet Loisirs, à 15 min de Quimper, dans un cadre vallonné et paysagé autour d’un plan d’eau, vous propose de vivre une journée inoubliable sur les 7ha du parc : une cinquantaine de jeux insolite dans la nature : gonflables, Total Wipe-Out FOOT, montagne molle, trampolines, pont de singe, tyroliennes de 175m au-dessus de l’eau, filet et cabane dans les arbres, labyrinthe végétal (1km), Waterslide, le pentagliss, le boa, l’arroseur arrosé, le hopperail…

NOUVEAUTÉ : le petit train du far west et le super ventrigliss (40m de descente sur l’eau), la piste de Tubing et le Splash

Chemins du Patrimoine en Finistère

Chemins du Patrimoine en Finistère

Pass Famille Chemins du Patrimoine en Finistère Chemins du patrimoine en Finistère ce sont 5 sites réunis dans une approche contemporaine et vivante du patrimoine, 5 monuments historiques qui font voyager, 2842 années d’Histoire et d’histoires à raconter, 150 hectares de parcs et jardins pour flâner et s’émerveiller et aussi plus de 30 évènements culturels à l’année pour découvrir, s’évader et s’amuser…

Abbaye de Daoulas : une abbaye citadine tournée vers l’ailleurs L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu les centres d’intérêt : on y apprécie la qualité des jardins des plantes et arbres médicinaux (récemment primés aux Victoires du paysage) du monde entier qui invitent au voyage des sens et de l’esprit, on y découvre la richesse de la diversité culturelle au travers d'expositions qui invitent à la découverte de l’Autre. Expositions du moment : Amour. Récits d’Orient et d’Occident et Les balades photographiques de Daoulas à découvrir jusqu’au 5 décembre Evènements de l’été : les pérégrinations philosophiques et botaniques le 10 juillet

Château de Kerjean : symbole de la renaissance En plein âge d’or de la Bretagne à la fin du 16ème siècle, la famille Barbier édifie un château qui surpasse les plus belles demeures de la région. Un bijou d’architecture Renaissance entouré d’une exceptionnelle enceinte fortifiée pour le protéger et d’un parc arboré de 20 hectares. Exposition du moment : En terre Inconnue ? Le monde au 15e siècle à découvrir jusqu’au 31 octobre Evènements de l’été : La nuit du trad le 22 juillet, Le chant de la rive le 30 juillet, le concours départemental du cheval breton les 7 et 8 août

Abbaye du Relec : une abbaye cistercienne au cœur des Monts d’Arrée Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est composée d’une grande église romane, de bâtiments conventuels, d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une fontaine monumentale et de prairies entourées de douves. Exposition du moment : La fabrique du potager à découvrir jusqu’au 31 octobre Evènements de l’été : Le petit Festival le 8 juillet, le Festival Arrée Voce du 22 au 25 juillet, les balades ethnobotaniques les 17 juillet et 21 août, la nuit de la chauve-souris les 15 juillet et 5 août

Domaine de Trévarez : Patrimoine Belle Époque Au cœur d’un parc de 85 hectares, le château de Trévarez reconnu « Patrimoine du 20e siècle », domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un siècle. Il témoigne du rêve d’un homme, James de Kerjégu, qui entreprend en 1893 la construction d’une résidence prestigieuse, à la pointe de la modernité, dans le contexte trépidant de la Belle Époque. Exposition du moment : Regard d’artiste – Lumière des origines de François Royet et Charles Belle à découvrir jusqu’au 3 octobre aux écuries et au château et Roue libre à découvrir aux abords de la chapelle jusqu’au 22 janvier 2022 Evènements de l’été : Les saisons botaniques de Trévarez #3 – Les Hydrangeas du 3 au 25 juillet, Le printemps de Châteauneuf le 4 juillet, Fest Jazz à Trévarez les 24 et 25 juillet

Manoir de Kernault : Kernault se refait une beauté. Le Manoir de Kernault est actuellement fermé au public. Des travaux de restauration du grenier à pans de bois et du logis seigneurial ont débuté en automne 2020. Pendant la durée des travaux, le domaine reste néanmoins ouvert à la balade tous les jours. Autant d’occasions de se ressourcer à travers bois, prairies, vivier et vergers de pommes.

La Récré des 3 Curés à Milizac

La Récré des 3 Curés à Milizac

Pass Famille 4 personnes La Récré des 3 Curés à Milizac Bienvenue dans LE parc d’attractions le plus sympa de l’ouest ! Un parc d’attractions fantastiques à partager en famille ou entre amis ! Envie de détente, de passer un bon moment avec des amis ou en famille ? Les petits et les grands enfants se retrouvent dans le parc d’attractions de la Récré des trois Curés. Idéalement situé à Milizac – à 5 minutes de Brest – le parc de loisirs familial et d’attractions vous propose de passer une journée dans un cadre de verdure sur une vaste étendue de 15 hectares.

A ne pas manquer : la nouveauté « Vertika », Roller Coster avec une chute vertigineuse de 31 mètres de haut, deux loopings et une pointe à 83 km/h, frissons garantis !

LOGIS HÔTELS, Hébergeur Officiel du Tour de France

Séjour pour deux personnes au Logis Hôtel de la Pointe du Cap Coz à Fouesnant Niché sur la pointe du Cap Coz, site naturel protégé, l’hôtel offre un cadre d’exception entre 2 mers. Cet hôtel de charme***, accueille ses hôtes dans ses 15 chambres rénovées, tournées soit vers l’océan soit vers le site classé de l’Anse de Penfoulic. Les chambres calmes, confortables et lumineuses sont propices au repos et à la contemplation. Le restaurant offre, quant à lui, un panorama à couper le souffle. Situé au bord de la place, le restaurant, sur la pointe du Cap Coz propose une cuisine gourmande aux parfums d’océan et de terroir. Le chef Ludovic LE TORC’H, Maître Cuisinier de France, aime composer des menus à base de produits frais en combinant, avec délice et harmonie, leurs saveurs et leurs textures. Son savoir-faire et sa maîtrise ont été unanimement reconnus par les guides Michelin (Bib Gourmand) ainsi que Gault et Milau. Il s’agit également d’une « Table Distinguée » LOGIS HÔTELS.

1 chambre classique pour deux personnes

validité : 18/07/21

Logis hôtel partenaire officiel du Tour de France 2021

Séjour pour deux personnes au Logis Hostellerie de la Mer à Crozon Au cœur de la Presqu'île de Crozon, dans le parc naturel d’Armorique, sur la rade de Brest, le Fret, cet hôtel est le lieu idéal de villégiature pour les sports nautiques et la randonnée pédestre. À proximité des belles plages de Morgat, Camaret et Telgruc, c’est un véritable havre de quiétude et de gastronomie à découvrir. Ici, la mer et la terre s'harmonisent pour le plaisir des yeux et du palais. Proximité immédiate du GR®34 (entre Lanvéoc et Camaret sur Mer)

1 chambre double vue mer pour deux personnes

les petits déjeuners

validité : 1 an sauf entre le 10/07 et le 27/08/21

Logis hôtel partenaire officiel du Tour de France 2021

Séjour pour deux personnes au Logis Le Sterenn à Penmarc'h Au cœur du Pays Bigouden, face à la mer, l’Hôtel*** Sterenn voit la vie en bleu ! Droit devant l’océan, la magie des couleurs de la Bretagne. D’un côté, vous pouvez apercevoir le phare d’Eckmühl et de l’autre le port de pêche de Saint-Guénolé. Face à la plage de la Joie, Le Sterenn invite à tous les voyages… gourmand, reposant et vivifiant ! Conjuguant gastronomie, douceur de vivre, ambiance familiale et plaisirs de la mer, l’hôtel abrite des espaces lumineux, empreints de quiétude, parfaitement adaptés aux séjours de tourisme ou d’affaires dans le Finistère. Parking privé gratuit, accès direct à la plage, au sentier de randonnée, et en fin d’après-midi le spectacle fascinant du retour des bateaux de pêche

1 chambre double vue mer pour deux personnes

les petits déjeuners

validité : 1 an hors haute saison

Logis hôtel partenaire officiel du Tour de France 2021

Séjour pour deux personnes au Logis Lattitude Ouest à Locronan Dans un coin de paradis, entre terre et mer, se trouve l’hôtel Latitude Ouest. Situé dans l’un des plus beaux villages de France, à Locronan, les convives peuvent venir pour un séjour ou le temps d’une nuit. L’occasion de profiter des 3 hectares du parc qui entoure l’hôtel à l’orée du Bois du Névet. En quelques minutes, les vacanciers peuvent profiter des plages de sable fin de la Baie de Douarnenez. Vous aurez le loisir d’apprécier un petit déjeuner gourmand avant d’aller travailler, ou de partir à la découverte des richesses du Finistère Sud. En fin de journée, partagez un moment de détente au coin du feu, ou prenez l’apéritif en terrasse en observant la vie sauvage qui nous entoure : écureuils, chevreuils, ou mésanges bleues… Un vrai moment de détente !

1 chambre double

les petits déjeuners

validité : à partir du 17/07/21

Logis hôtel partenaire officiel du Tour de France 2021

Et des cadeaux France Bleu !