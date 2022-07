Les "Cabines de Breizh Izel Plage" 2022

Le principe est simple : vous choisissez l'une des 10 cabines de Breizh Izel plage. Si "France Bleu" chante en ouvrant la porte de la cabine qui grince, c'est gagné ! La pluie mêlée à l'orage ? c'est perdu !!!....Enfin pas totalement ! vous gagnez un cadeau de consolation et vous pouvez rejouer !

A gagner cet été avec la complicité de nos partenaires :

Les Vedettes de l'Odet

Croisière commentée dans la baie de Concarneau Concarneau la Ville Bleue du bout des yeux. Vous connaissez la Ville Close et ses remparts, mais l’avez vous déjà observé depuis la mer ? Embarquez au port de plaisance de Concarneau pour une visite guidée à bord des Vedettes de l’Odet. La croisière commence par la visite du port de plaisance où se déroule tous les deux ans un événement nautique : la Transat AG2R. Cette course au large menée par des skippers de grande notoriété traverse l’océan Atlantique pour rejoindre l’île de St Barth. Dernier départ en date le 9 juin dernier. La croisière se poursuit par la visite des infrastructures portuaires de Concarneau. Chantiers navals et cales sèches pour la construction et la réparation des navires, entreprises de mareyage et de transformation des produits de la mer et bien entendu la criée qui abrite la vente de poissons des hauturiers, chalutiers, bolincheurs et côtiers tôt le matin. L’activité portuaire de Concarneau demeure importante même si les belles années de la pêche sont au passé. Pour que vous ayez une vue d’ensemble de la baie de Concarneau, le bateau prend la mer pour un bol d’air iodé. Un panorama de l’océan à 180° s’ouvre devant vous. A l’ouest, la pointe de Beg Meil. A l’est, la pointe de Trévignon. Vous longez la côte en passant par l’anse de Kersaux qui abrite quelques plaisanciers et la pointe du Cabellou avant de revenir par la corniche où la chapelle de la Croix côtoie les anciens hôtels particuliers et les constructions modernes. En compagnie de notre guide, la Croisière commentée dans la baie de Concarneau restera le Grand souvenir de vos vacances pour toute votre tribu ! Départs du port de pêche de Concarneau du 4 Juillet au 26 Août 2022 Du mardi au vendredi à 14h15 et 15h15. Durée de la croisière : 1 heure environ.

Croisière Promenade sur l'Odet La Croisière promenade sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille. Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet. Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulguinan… Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres ! A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans. Et n'oublions pas que la rivière de l'Odet fut le lieu de résidence d’illustres auteurs : Emile Zola et Jean de la Fontaine vinrent ainsi s’imprégner des bords de l’Odet. Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique ! Départ de Bénodet tous les jours d'avril à fin septembre. Durée de la croisière 2h15 environ

Croisière Evasion aux îles Glénan Bien qu’il ne soit qu’à une dizaine de milles nautiques de la côte (1 heure de navigation), le dépaysement est assuré : sable blanc, eaux turquoises : Toute la magie d’îles paradisiaques A bord des Vedettes de l'Odet, vous allez découvrir ce chapelet précieux de 7 îles réunies en cercle autour d’une mer intérieure. Ce véritable atoll breton offre un spectacle unique, baignée par la lumière du large. Bienvenue au paradis, celui des oiseaux de mer, des fonds marins superbes et des randonneurs nautiques... C’est la Polynésie accessible à tous et sans décalage horaire! D’autant plus qu’au départ de l’île Saint Nicolas, considérée comme la capitale de l’archipel vous embarquerez pour une croisière commentée dans l'archipel en compagnie d'un guide nature. C'est la grande Découverte de l'archipel durant laquelle vous saurez tout de ces îles : la faune, la flore, la pêche, les anecdotes historiques, l'histoire du centre nautique, des grands navigateurs, des lougres corsaires et des flibustiers ! Pour les amoureux de la nature, ils choisiront la formule Kayak de mer et les nostalgiques de la navigation à l’ancienne, un embarquement à bord d’un vieux gréement. Quelque soit la formule choisie le plaisir sera au rendez vous ! Les croisières vers les îles Glénan à bord des Vedettes de l'Odet se font de début avril à fin septembre au départ de Bénodet et Concarneau et en juillet et août au départ de Beg Meil, Loctudy et Port-la-Forêt. Des croisières à la journée entière ou sur l'après midi. Une destination idéale pour une sortie familiale ou entre amis, qu'on soit vacancier ou pas!

Paniers Garnis Produit en Bretagne

Le panier garni « Bernard » contient :

1 boite de sardines 115g HENAFF

1 préparation de fruits griotte cerise noire 300g « LES 4 SAISONS »

1 boite de pâté collector marine nationale 154g « HENAFF »

1 tablette de chocolat lait intense cacao 100g « GRAIN DE SAIL »

1boite de 24 crêpes dentelle 125g « LOCMARIA BISCUITS »

1 café couleurs de Bretagne 250g « COÏC »

Le tout, dans une cagette carton

La tournée estivale Produit en Bretagne du 7 juillet au19 août 2022 – 32 étapes Pour la 8ème année consécutive, la tournée estivale de Produit en Bretagne ira à la rencontre des estivants du 7juillet au 19 août prochains. Moment important et attendu, 32 villes accueilleront l’événement. C’est l’occasion pour le réseau de se faire connaître, d’expliquer ses nombreuses actions au service de l’économie bretonne mais de présenter son célèbre logo désormais rajeuni, toujours synonyme d’achat local et donc d’emplois locaux.

Semaine du jeudi 7 au vendredi 8 juillet

Jeudi 7 et vendredi 8 : Nantes – Cours Saint André | 16h30-21h

Semaine du lundi 11 au vendredi 15 juillet

Lundi 11 : Lesneven – Marché, Place du pont | 8h-13h

Mardi 12 : Carantec - Parking de la plage du Kelenn | 14h30-18h30

Mercredi 13 : Brest – Place de la liberté | 14h-18h

Jeudi 14 : Douarnenez –Terre plein de la criée, près de la billetterie | 13h-18h

Vendredi 15 : Larmor-Baden - Place de l’église | 14h30-18h30

Semaine du lundi 18 au vendredi 22 juillet

Lundi 18 : Concarneau– Parvis des Halles | 15h-19h

Mardi 19 : La Vallée des Saints | 14h30-18h30

Mercredi 20 : La Gacilly – En face de l'office de tourisme | 14h30-18h30

Jeudi 21 : Bénodet – Corniche de la Plage | 14h30-18h30

Vendredi 22 : Quimper – Festival de Cornouaille | 14h30-18h30

Semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet

Lundi 25 : Lannion – Parking d’Aiguillon | 14h30-18h30

Mardi 26 : Perros-Guirec –Parking du Sémaphore | 14h-18h

Mercredi 27 : Paimpont – Place du Roi St Judicaël | 14h30-18h30

Jeudi 28 : Erquy – Boulevard de la mer | 14h30-18h30

Vendredi 29 : Plérin – Esplanades des rosaires | 14h30-18h30

Semaine du lundi 1 au 5 août

Lundi 1 : Saint-Nazaire – Centre commercial "Ruban Bleu" | 14h30-18h30

Mardi 2 : Pornic - Esplanade de la Ria | 14h30-18h30

Mercredi 3 : Piriac-Sur-Mer - Place des Caillonis | 14h-18h

Jeudi 4 : Vitré - Place de la gare | 12h-16h

Vendredi 5 : Aire d’Erbrée | 10h-14h

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 août

Lundi 8 : Auray – Port de Saint Goustan | 14h30-18h30

Mardi 9 : Quiberon – Place Hoche | 14h30-18h30

Mercredi 10 : Belle-Ile-En-Mer – Quai de l’Acadie | 14h30-18h30

Jeudi 11 : Lorient – Quai des Indes | 11h-13h puis 16h-21h

Vendredi 12 : Pontivy – Place du Martray | 14h30-18h30

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 août

Lundi 15 : Pléneuf-Val-André – Port de Dahouët | 14h30-18h30

Mardi 16 : Dinan – Placis du perron de la mairie | 14h30-18h30

Mercredi 17 : Dinard – Promenade des Alliés | 14h30-18h30

Jeudi 18 : Saint-Malo – Cale des bains chauds | 14h30-18h30

Vendredi 19 : Hirel – Moulin de la ville es brune | 18h-21h

Les Terres de Nataé à Pont-Scorff

Nataé, déesse celte de la Bretagne, symbolise le renouveau et la protection de la nature, et c’est bien là, la raison d’être des Terres de Nataé : préserver les espèces animales les plus menacées.

Fondées sur l’espace occupé pendant près de 50 ans par l'ancien zoo de Pont-Scorff, les Terres de Nataé ont ouvert leurs portes le 21 juin 2022 avec de nouvelles valeurs et l’ambition de reconquérir le cœur des locaux et des touristes.

Venez découvrir un espace unique en Bretagne où la priorité est de protéger et préserver les espèces menacées.

Les Vedettes de Bréhat

2 embarquements adultes + 2 embarquements enfants

Tour de l'île de Bréhat en vedette avec un circuit commenté de 45 min environ

Le débarquement sur l'île de Bréhat avec visite libre de l'île

Le retour

Offrez-vous une croisière unique à bord des Vedettes de Bréhat !

Embarquez à bord de l’une des cinq vedettes et partez à la découverte de Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers roses, nichée au cœur d’un archipel de toute beauté, pour une simple escale ou une croisière commentée. Au cours d’une croisière en Baie de Paimpol ou sur la Rivière du Trieux, les nombreux trésors qu’abrite la région n’auront plus de secrets pour vous.

Karaez Adrenaline

Karaez Adrenaline est un parc de loisirs et d'aventures situé dans la Vallée de l'Hyères à Carhaix (Finistère), qui propose un labyrinthe végétal, mais aussi un parcours d'accrobranche, ainsi qu'un espace loisirs avec entre autres, jeux gonflables, manège, kart à pédales, luge sur bouée... C'est aussi le plus grand labyrinthe permanent de Bretagne et la plus grande tyrolienne de Bretagne !

Océanopolis Brest

Cet été, Océanopolis propose à ses visiteurs de remonter le temps à la découverte des animaux disparus. Un voyage il y a 505 millions d’années avec l’animation inédite Paléocéan 3D. L’exploration ne s’arrêtera pas là : rencontre des scientifiques de l’Ifremer à la découverte des coraux d’eau froide, exposition sur le plancton, échange avec les médiateurs scientifiques et temps forts animaliers au moment des nourrissages des phoques et des loutres, sans oublier les expériences exceptionnelles : la visite des coulisses et « soigneur d’un jour ». Grand aquarium de France basé dans le Finistère en Bretagne à Brest. Préparez votre visite avec vos enfants, pour une plongée au cœur de l’océan. Le parc de découverte des océans présente 10 000 animaux qui évoluent dans des environnements tempéré, polaire et tropical, une biodiversité surprenante, des habitats marins fidèlement reconstitués. Des aquariums, dont le grand aquarium d’1 million de litres d’eau de mer présentent de nombreuses espèces de poissons, requins...

Tee-Shirt Géronimo Lagadec

La marque GERONIMO LAGADEC est née, un soir, à Brest, au cours d’un apéro entre copains où l’on parlait du futur achèvement des travaux de mise en service du 1er téléphérique urbain de France. Dans les esprits, très vite, téléphérique = montagne = station de ski = école de ski ! Les deux premiers visuels « Station Capucins – Altitude 36 m » et « École brestoise de ski » étaient nés….. "Quelques bières plus tard, décision est prise d’en faire des tee-shirts destinés à cette fine équipe et à son entourage… Mais surprise ! Face à une forte demande, nous avons du en produire beaucoup plus. Ces tee-shirts ont même été expédiés, depuis, au 4 coins de la planète (Californie, Polynésie, Afrique, Nouvelle-Zélande…). Ce que l’on a retenu de cette histoire ? Le grand sens de l’humour et de l’auto-dérision des Bretons, et des Brestois en particulier (mais y’a que les bretons qui ont le droit de se moquer des bretons…). Les sujets ne manquent pas à l’Ouest : la pluie, les faits divers locaux parfois ubuesques, le goût pour la fête… Et c’est ce que GERONIMO LAGADEC met en avant dans ses visuels. Ah oui, petit détail, mais non des moindres, puisque cela revêt une grande importance pour nous : les idées, graphistes, imprimeurs, webdesigners sont tous du coin (petite et grande banlieue de Brest)."