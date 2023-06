Les "Cabines de Breizh Izel Plage" 2023

Le principe est simple : vous choisissez l'une des 10 cabines de Breizh Izel plage. Si "France Bleu" chante en ouvrant la porte de la cabine qui grince, c'est gagné ! La pluie mêlée à l'orage ? c'est perdu !!!....Enfin pas totalement ! vous gagnez un cadeau de consolation et vous pouvez rejouer !

A gagner cet été avec la complicité de nos partenaires :

Pass Famille Parc Animalier Les Terres de Nataé à Pont-Scorff

Découvrez nos valeurs et nos missions

Venez parcourir Les Terres de Nataé, parc animalier refuge hébergeant de nombreuses espèces animales menacées d’extinction, dont la préservation et le bien-être constituent la raison d’être des Terres de Nataé et le cœur des valeurs que nous souhaitons incarner et partager.

14ha de découvertes dans un site classé boisé, longé par les cours d’eau mêlant rencontres animalières et nouvelles expériences autour de la biodiversité (réalité virtuelle, escape game, jeux d’enfant)

Panier gourmand La Charcuterie Gourmande

La Charcuterie Gourmande

Le panier gourmand contient :

- 1 boite de pâté La Charcuterie Gourmande

- 1 boite de tartare d'algues au citron confit La Compagnie bretonne

- 1 boite de rillettes de maquereaux aux zestes de citron L a Compagnie bretonne

- 1 pot de confiture royale de fraise - l' Atelier des Saveurs

- 1 tablette de chocolat noir crêpes dentelles - Les chocolats de Melinda

- 1 paquet de palmiers - Terre d'embruns

La Charcuterie Gourmande a été créée en 1986. Ses membres, tous charcutiers-traiteurs confirmés, ont en commun un savoir-faire et une gamme de produits de qualité.

Le respect mutuel et la démocratie sont les valeurs fondatrices de l'association.

La Charcuterie Gourmande cultive l'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices, permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses.

Panier Gourmand "Produit en Bretagne"

Panier gourmand Tournée 2023 Produit en Bretagne

Pour la 9ème année consécutive, la tournée estivale de Produit en Bretagne ira à la rencontre des estivants du 7 juillet au 18 août prochains. Moment important et attendu, 30 villes accueilleront l’événement. C’est l’occasion pour le réseau de se faire connaître, d’expliquer ses nombreuses actions au service de l’économie bretonne mais de présenter son célèbre logo désormais rajeuni, toujours synonyme d’achat local et donc d’emplois locaux. Les 30 étapes : ici

Le panier gourmand contient :

- un pot de confiture Fraise Rhubarbe "Les 4 Saisons"

- une table de chocolat noir "Grain de Sail"

- un paquet de crêpes fourrées Mozzarella & Saveur Bacon "Gavottes, Biscuiterie depuis 1920"

- une verrine de rillettes Merlu au Citron Yuzu "L'Île Bleue"

- une verrine de rillettes de Poulet Rôti aux Agrumes "Hénaff"

- une verrine de Caramel à la fleur de sel de Guérande "Les 4 Saisons"

- une bière Blonde Pur Malt "Coreff"

Le tout, dans une cagette en carton

Pass Famille Parc de Loisirs Karaez Adrenaline

Karaez Adrénaline : Parc de loisirs et d'aventure

Karaez Adrenaline est un parc de loisirs et d'aventures situé dans la Vallée de l'Hyères à Carhaix (Finistère), qui propose un labyrinthe végétal, mais aussi un parcours d'accrobranche, ainsi qu'un espace loisirs avec entre autres, jeux gonflables, manège, kart à pédales, luge sur bouée...

C'est aussi le plus grand labyrinthe permanent de Bretagne et la plus grande tyrolienne de Bretagne !

Pass Famille 4 personnes au Parc d'attractions La Récré des 3 Curés à Milizac

Vertika La Récré des 3 Curés à Milizac

La Récré des 3 Curés est le plus grand parc d’attractions et de loisirs de Bretagne, à 10 minutes de Brest !

Offrez-vous une sortie en famille ou entre amis dans le plus grand parc d’attractions et de loisirs de Bretagne dans le Finistère à seulement 10 minutes de Brest.

Les petits et les grands se retrouvent au parc d’attractions La Récré des 3 Curés où tout est pensé pour s’amuser : De nombreux manèges, airs de jeux en plein-air, airs de jeux couvertes, attractions à sensations, trampolines, balades sur le lac en pédalo… Sans oublier la nouveauté 2020 ; Le Vertika ! Un roller coaster unique en France digne des plus grands parcs d’attractions ! Sensations fortes garanties !

Croisières à bord des Vedettes de l'Odet

Les Vedettes de l'Odet

Croisière commentée dans la baie de Concarneau pour deux personnes à bord des Vedettes de l'Odet

Concarneau la Ville Bleue du bout des yeux

Vous connaissez la Ville Close et ses remparts, célèbre monument de Concarneau mais l’avez vous déjà observée depuis la mer ?

Embarquez au port de pêche, face à l’Office de Tourisme pour une visite guidée à bord des Vedettes de l’Odet. La croisière commence par la visite du port de plaisance. Ici se déroule tous les deux ans un événement nautique : la Transat Concarneau Saint Barth. Cette course au large menée par des skippers de grande notoriété traverse l’océan Atlantique pour rejoindre l’île de St Barth.

La croisière se poursuit par la visite des infrastructures portuaires de Concarneau. Chantiers navals et cales sèches pour la construction et la réparation des navires, entreprises de mareyage et de transformation des produits de la mer et bien entendu la criée qui abrite la vente de poissons des hauturiers, chalutiers, bolincheurs et côtiers tôt le matin. L’activité portuaire de Concarneau demeure importante même si les belles années de la pêche sont révolues.

Pour que vous ayez une vue d’ensemble de la baie de Concarneau, le bateau prend la mer pour un bol d’air iodé. Un panorama de l’océan à 180° s’ouvre devant vous. A l’ouest, la pointe de Beg Meil. A l’est, la pointe de Trévignon. Vous longez la côte en passant par l’anse de Kersaux qui abrite quelques plaisanciers et la pointe du Cabellou avant de revenir par la corniche où la chapelle de la Croix côtoie les anciens hôtels particuliers et les constructions modernes.

En compagnie de notre guide, la Croisière commentée dans la baie de Concarneau restera le Grand souvenir de vos vacances pour toute votre tribu !

Grande Croisière Promenade commentée sur la rivière de l'Odet pour deux personnes à bord des Vedettes de l'Odet

Descendue des montagnes noires, l’Odet mérite bien son titre de « Plus Jolie Rivière de France ». La nature généreuse a façonné les lieux. Ici, le bleu de l’onde se confond avec le reflet vert des rives escarpées où sommeille une flore triomphante. « On ne visite pas la rivière de l’Odet, on s’y perd avec plaisir » !

Des vire-courts et ses tourbillons d’écume à l’envol majestueux d’un héron cendré, de Porz Meillou à l’anse de Saint Cadou, l’Odet change de visage pour mieux vous surprendre. Préparez-vous à savourer un plaisir rare ! celui de découvrir tout un monde secret qui ne se dévoile qu’au fil de l’onde. Nulle route en effet, pas le moindre chemin buissonnier pour en border les rives !

Le temps d’une escapade à fleur d’eau, la Belle Bretonne vous invite à une représentation unique du spectacle de la nature ! Symphonie en bleu-vert, couleur « glazik » bretonne, la rivière de l’Odet déroule ses méandres et ses vire courts tourbillonnants, serties d’une flore en majesté. Chemin voguant, vous croiserez la route de châteaux assoupis et de somptueux domaines, d’histoires oubliées et de légendes bien vivantes..

Croisière Evasion Cap vers les Îles Glenan pour deux personnes à bord des Vedettes de l'Odet

Evasion sur l’île Saint Nicolas

Optez pour une évasion sur l’ile de Saint Nicolas des Glénan. Il vous suffit juste d’une heure de traversée pour atteindre l’ile principale de l’archipel des Glénan. Ce site touristique incontournable est classé « site naturel pittoresque ». Appréciez votre journée dans cet environnement préservé aux couleurs caraïbes.

Découvrez l’île de Saint Nicolas des Glénan

Votre programme : Traversée aller-retour et escale libre sur l’île Saint Nicolas.

Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet pour rejoindre les magnifiques îles de l’archipel des Glénan. Situées en Bretagne sud au large de Concarneau, à une dizaine de milles nautique du continent, les îles Glénan offrent un spectacle féerique. Sable blanc, eaux turquoises, mirages d’oiseaux de mer : le paradis est ici.

Au départ de Bénodet, Concarneau, Beg Meil, Port-La-Forêt et Loctudy, profitez pleinement de votre journée ou après-midi aux îles. Après une heure de traversée, vous accostez sur l’île Saint Nicolas réputée, non sans malice, comme la capitale de l’archipel. Vous profitez du platelage pour une balade à pied à la découverte de l’île. Deux cafés restaurants vous accueillent en saison.

En période de grandes marées, vous pourrez aussi vous adonner à une partie de pêche à pied. Palourdes roses des Glénan, bigorneaux, ormeaux, oursins : à vous, coquillages et crustacés, tout en respectant la réglementation de cette activité pour préserver les ressources.

Prévoyez environ une heure de traversée, l’escale se déroule sur la journée complète ou l’après-midi selon votre heure de départ.

Coffret gourmand "A la Soupe" de la Conserverie Courtin à Trégunc

Coffret "A la soupe" de la Conserverie Courtin à Trégunc

Le coffret gourmand contient :

- une soupe suprême de langoustine

- une soupe des Terres-Neuvas à la bière bretonne

- une soupe de l'océan, le velouté de poissons

- un velouté au crabes de Bretagne

- une bisque de homard

- une bisque de langoustine

Fondée en 1893, la conserverie Courtin est l’une des plus anciennes de Bretagne. Elle a construit sa réputation grâce à son confit de noix de Saint-Jacques, cuisiné au beurre frais. La maison Courtin est la seule à travailler cette spécialité, dont la recette reste inchangée depuis 130 ans.

Au fil des années, la conserverie Courtin s’est spécialisée aussi dans la fabrique de soupes de poisson et crustacés, de tartinables de la mer et de plats préparés.

Des produits artisanaux de qualité

La Conserverie Courtin s’approvisionne principalement auprès des criées de Concarneau et du sud de la Bretagne. Elle met un point d’honneur à garantir des produits artisanaux de qualité, sans adjonction de colorants, d’amidons ou d’exhausteurs de goût. Le confit de noix de Saint-Jacques est toujours fabriqué d’après la recette de Camille Courtin, inventée en 1893. Elle est devenue, au fil du temps, la spécialité de la Conserverie. Les noix de Saint-Jacques sont d’abord cuisinées à la casserole, dans du beurre de baratte frais, avant d’être mises à confire dans des pots en grès, pendant 10 à 12 jours, au frigo. Les noix sont ensuite recuisinées avec des oignons et de la mie de pain. Chaque coquille est ensuite remplie à la cuillère, pour garantir un travail efficace et soigné.

Pass Famille 5 personnes Aquashow à Audierne

Le grand bassin de l'aquarium Aquashow d'Audierne

BIENVENUE A l'AQUASHOW, 600 000 litres d'eau de mer pour découvrir toute la biodiversité marine de l'Océan Atlantique en aquariums et un spectacle d'oiseaux en vol unique en Bretagne !

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00.

Au programme :

11h00 : la visite guidée des aquariums avec un soigneur

11h45, 14h30 et 16h30 : spectacle d'oiseaux (45mn)

Joli sac "Escale en Bretagne" + Casquette Géronimo Lagadec

Marque de textile Brestoise humoristique et décalée

La marque GERONIMO LAGADEC est née, un soir, à Brest, au cours d’un apéro entre copains où l’on parlait du futur achèvement des travaux de mise en service du 1er téléphérique urbain de France. Dans les esprits, très vite, téléphérique = montagne = station de ski = école de ski ! Les deux premiers visuels « Station Capucins – Altitude 36 m » et « École brestoise de ski » étaient nés….. "Quelques bières plus tard, décision est prise d’en faire des tee-shirts destinés à cette fine équipe et à son entourage… Mais surprise ! Face à une forte demande, nous avons du en produire beaucoup plus. Ces tee-shirts ont même été expédiés, depuis, au 4 coins de la planète (Californie, Polynésie, Afrique, Nouvelle-Zélande…). Ce que l’on a retenu de cette histoire ? Le grand sens de l’humour et de l’auto-dérision des Bretons, et des Brestois en particulier (mais y’a que les bretons qui ont le droit de se moquer des bretons…). Les sujets ne manquent pas à l’Ouest : la pluie, les faits divers locaux parfois ubuesques, le goût pour la fête… Et c’est ce que GERONIMO LAGADEC met en avant dans ses visuels. Ah oui, petit détail, mais non des moindres, puisque cela revêt une grande importance pour nous : les idées, graphistes, imprimeurs, webdesigners sont tous du coin (petite et grande banlieue de Brest)."

Pass Famille 4 personnes Visite Océanopolis Brest

VOUS CHERCHEZ UN GRAND AQUARIUM EN FRANCE, VOUS CHERCHEZ A VOUS EMERVEILLER ET A PARTAGER DES SAVOIRS ?

Visitez Océanopolis, Centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan, l’un des plus grands aquariums de France en Bretagne ! Ses aquariums aux milieux fidèlement reconstitués figurent parmi les plus beaux aquariums de France. Découvrez de nombreuses espèces, rares ou communes : invertébrés, poissons, mammifères marins… et vivez une expérience captivante autour du monde aquatique.

LE PETIT PEUPLE DE LA MER

Océanopolis met en lumière l’univers étonnant des petits organismes marins qui peuplent l’estran. Cette part de la biodiversité, souvent méconnue, joue pourtant un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes marins. C’est à l’aide d’une caméra immergée dans un aquarium, d’un microscope et d’une loupe binoculaire que le médiateur scientifique d’Océanopolis fait découvrir, en direct sur grand écran, les adaptations extraordinaires des végétaux et des animaux du bord de mer. Ces outils de prise de vue permettent de montrer des détails et d’apporter un autre regard sur cette flore et cette faune vivant dans ce milieu aux conditions parfois extrêmes. Comment survivent les algues à marée basse ? Pourquoi le porte-écuelle possède-t-il une ventouse ? Quel est le secret des poissons plats qui se camouflent dans le sable ? Botrylles, anémones de mer, balanes et autres habitants de cet écosystème littoral n’auront plus aucun secret pour les visiteurs estivaux.

Menu pour deux personnes au Comptoir de La Butte à Plouider

Menu hors boissons, entrée + plat ou plat + dessert

Le Comptoir de La Butte est une brasserie inspirée des lieux d’antan. Conçu comme un espace de lien populaire, avec son ambiance amicale, familiale, ludique avec son grand comptoir rond.

C’est le lieu incontournable pour découvrir ou redécouvrir la convivialité de notre région. On y déguste une cuisine alliant tradition et modernité, sur la même base de produits que la table étoilée, mais plus simple. Plébiscité par le Guide Michelin depuis 2022 avec l’obtention du Bib gourmand

L’annexe de la table gastronomique vaut aussi son pesant de gourmandise. Le cadre moderne, avec cuisine ouverte et boutique, met en appétit ; confirmation ensuite dans l’assiette avec une cuisine de tradition généreuse bien ancrée dans le Finistère, déclinée dans une formule efficace.

Pass Famille 4 personnes au Parc d'attractions Kingoland à Plumelin

Kingoland 2023 - Le grand parc du Morbihan

Kingoland, le grand parc d'attractions du Morbihan

Découvrez Kingoland et son univers d’attractions pour toute la famille !

Quel que soit votre âge, vous trouverez de quoi faire le plein d’aventures avec plus de 40 attractions : grand huit, bateau pirate, bûches sur l’eau, maison hantée, tour de chute, cinéma 6D et bien d’autres encore... Les différents univers thématiques du parc vous feront voyager à travers les décors du Far West, du Monde Automobile, des Pirates ou de la Belle Époque.

En 2023, vivez de nouvelles sensations avec les dernières attractions Maranello Twist, Les Caravelles de Jack Hamilton et un tout nouveau spectacle qui vous plongera dans l'univers mexicain !

Pass Famille Visite Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient La Base

La Cité de la Voile Éric Tabarly

Entre amis, en famille ou en solo, plongez au cœur de l’aventure océanique pour une découverte de la voile et de la course au large. Vivez cette expérience unique et inoubliable à travers un parcours de visite en 7 escales !

En tant qu’espace « à vivre et à toucher », la Cité de la Voile promet interactivité et sensations fortes avec : écrans géants, cinéma dynamique 4D, course virtuelle, simulateur de navigation, maquettes à manipuler, bornes multimédia… La Cité de la Voile mise sur les dernières technologies pour rendre le monde de la voile encore plus accessible au grand public, en lui permettant de se glisser virtuellement dans la peau d’un navigateur. Elle fait de la course au large une expérience sensorielle, propose un nouvel espace de 150 m² dédié à Éric Tabarly ce marin de légende, un autre spécialement conçu pour les enfants de 3/6 ans…

Embarquez pour de nouvelles sensations ! Pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations ludiques et dynamiques complètent la visite.

Pass Famille Visite du Sous-Marin Flore S645 à Lorient La Base

Le Sous-marin Flore-S645

Embarquez à bord ! Dans l'une des alvéoles de l’ancienne base de sous-marins, un espace d’exposition inédit vous fait partager le quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux submersibles ainsi que l’histoire de Lorient comme port stratégique. Terminez par la visite de cet authentique sous-marin muni d’un audioguide relatant la vie à bord.

Le plus : un parcours-jeu pour les enfants

Ludique et convivial, un parcours-jeu accompagne les enfants à la découverte du monde des sous-marins. A l’aide d’un livret et d’une application smartphone, ils mènent l’enquête pour résoudre une mystérieuse énigme dans le musée et à bord du sous-marin.

Pass pour deux personnes 1 heure de kayak ou de paddle en mer à Kerguelen Sports Océan à Larmor-Plage

Kayak

Le Pays de Lorient se prête à la pratique du canoë-kayak sous toutes ses formes : rivière, mer, eau vive et eau calme. La Laïta et le Blavet sont des rivières qui font le bonheur des adeptes du canoë, et le kayak de mer est idéal pour découvrir les magnifiques recoins du littoral.

Le stand-up paddle est le support idéal pour une balade nautique à la découverte du littoral !

Pour flâner au fil de l'eau, découvrir le territoire ou pratiquer un sport en toute autonomie, la location d'un kayak permet de partager un moment convivial

Pass Famille 4 personnes Chemins du Patrimoine en Finistère

Chemins du patrimoine en Finistère ce sont 5 sites réunis dans une approche contemporaine et vivante du patrimoine, 5 monuments historiques qui font voyager, 2842 années d’Histoire et d’histoires à raconter, 150 hectares de parcs et jardins pour flâner et s’émerveiller et aussi plus de 30 évènements culturels à l’année pour découvrir, s’évader et s’amuser…

- Abbaye de Daoulas

- Château de Kerjean

- Abbaye du Relec

- Domaine de Trévarez

- Manoir de Kernault

Pass Famille Tropical Parc à Saint-Jacut-les-Pins | Voyage dans les jardins du monde

Parc animalier et jardin tropical dans le Morbihan en Bretagne ...

Zoo et jardin tropical dans le Morbihan en Bretagne sud, Tropical Parc vous présente ses serres et jardins, ses animaux sauvages, ses spectacles et son parc ...

Parc animalier en Bretagne, Tropical parc vous transporte dans le monde de la faune et de la flore tropicale à Saint-Jacut les Pins dans le Morbihan.

- le jardin des 3 rêves

- le jardin Africain

- le jardin Australien

- le jardin Thaïlandais

- le jardin Indonésien

- le jardin Mexicain

- le parc animalier

- l'école de la brousse

- volière géante du Brésil