Les cadeaux à gagner cette semaine sur France Bleu Bourgogne

Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet, tentez de gagner :

Des invitations pour le Festival La Salamandre noire organisé par l'association des Voies Romaines avec Hubert-Félix Thiéfaine en tête d’affiche au château de Salmaise, samedi 9 juillet à partir de 19h..

Festival La Salamandre noire

Des Pass pour profiter en famille de ce lieu unique et 100 % naturel à Beaune Côté Plage à Montagny les Beaune

Des Pass pour les spectacles les Fêtes de la Vigne du 9 au 12 juillet au théâtre des feuillants à Dijon

Des billets de train pour l'Escape Train, Un escape game unique en Bourgogne au Chemin de fer de la Vallée de l’Ouche à Bligny sur Ouche samedi 9 juillet à 17h30

Escape Train

Des Pass annuels et des invitations pour le Parc de l'Auxois à Arnay sous Vitteaux

Dans le cadre de la 34ème estivale de la Compagnie des Gens, du 2 au 30 juillet à l'espace Kiki de Montparnasse à Chatillon sur Seine, nous vous offrons des invitations pour la pièce Richard III L'enquête dimanche 10 juillet à 21h30

Richard III L'enquête

Dans le cadre du 40ème Festival international d'Opéra Baroque à Beaune du 8 au 31 juillet,nous vous offrons vos invitations pour l'Opéra Les Amazones des îles fortunées samedi 9 juillet Basilique Notre Dame à Beaune à 21h

Mais aussi le Récital de Lawrence Zazzo contre-ténor américain propose un très beau programme autour des grands airs d’opéras de Haendel, Porpora dimanche 10 juillet aux Hospices salle des Pôvres à Beaune à 21h

Entre 11h et 12h dans Côté jeu au 0805 805 290 répondez à nos questions et repartez avec de magnifiques paniers garnis : des nonnettes Mulot et Petitjean, Epoisse de la fromagerie Gaugry, démonstration de cavage de truffes et dégustation avec l'Or des Valois, des Griottines des Distelleries Peureux et d'autres produits..

produits des paniers garnis

Des entrées pour le MuséoParc Alésia, situé à Alise Sainte Reine , pédagogique et ludique, le MuséoParc Alésia s’adresse aux petits comme aux grands. Un endroit emblématique à découvrir !

Des Pass Famille pour l'Ecodrome situé en plein coeur du parc de la Colombière à Dijon, découvrez 7 parcours acrobatiques en hauteur…

Ecodrome

Jouez avec nous au 03 80 42 15 15 et entre 11h et 12h au 0805 805 290