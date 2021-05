Les cadeaux à gagner du 24 au 30 mai, en cette semaine de Fête des Mères !

Toute la semaine, de jolis cadeaux sont à gagner sur France Bleu Champagne-Ardenne avant de célébrer comme il se doit, dimanche 30 mai, les mamans à l'occasion de la Fête des Mères !

Pour se délecter

Des paniers Fête des Mères, offerts par notre partenaire Fossier, sont à gagner toute la semaine dans On Joue ensemble. De quoi se régaler avec un assortiment de biscuits gourmands de très haute qualité...

Un assortiment de biscuits de notre partenaire Fossier (visuel non contractuel) © Radio France

France Bleu-Champagne continue évidemment d'offrir des goodies à ses couleurs, avec des sacs en toile, des tabliers de cuisine, des hubs USB, des tee-shirts et des chapeaux de paille. Que ce soit pour transporter des objets, se protéger du soleil ou des taches, les cadeaux France Bleu Champagne-Ardenne vous aideront dans bien des situations !

Pour se détendre

Côté musique, les mélomanes pourront repartir avec le dernier album en date de Patrick Fiori, intitulé Un air de famille.

Le grand retour de Patrick Fiori dans un tout nouvel album plein de poésie © Radio France

Un album optimiste, rafraîchissant et plein de poésie, qui signe le retour tant attendu du chanteur spécialiste des comédies musicales

Pour les amateurs de jeux de société, c'est au tour du jeu le Six qui prend (édité par Gigamic) d'être offert sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne. Jeu de cartes addictif et sans temps mort, le Six qui prend se joue jusqu'à 10 joueurs et tourne autour de règles très simples. Un jeu surprenant, à faire en famille ou entre amis, pour des parties endiablées et passionnantes !

Enfin, le gros cadeau de la finale du dimanche de la Fête des Mères est un énorme bouquet-mystère !

Le bouquet-mystère offert pour la Fête des Mères © Radio France

La livraison sera assurée à l'adresse choisie par le gagnant.

Chaque personne participant à l'antenne, pour un jeu ou pour une émission, sera présélectionnée pour la finale de dimanche 30 mai.

Le tirage aura lieu aux alentours de 11h40 ce jour-là.

Pur participer à nos jeux, rien de plus simple : il suffit de composer le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur vous y invite...

Bonne semaine à tous et bonne chance pour les jeux !