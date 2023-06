Les Escales Culinaires en Bretagne du 22 au 29/06/23 : 1 séjour à l'Aber Wrac'h à gagner !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle des Escales Culinaires 2023

Du 22 au 29 juin, la troisième édition des Escales Culinaires présage une fois encore de jolis moments de partage entre chefs de renom et marins d’exception à bord du catamaran ORC50 aux couleurs de l’entreprise familiale et de la coopérative agricole. Un croisement de regards de passionnés avec, à la clé, la promesse de conjuguer la gastronomie avec l’amour de la mer et de la terre, et la mise en valeurs des produits locaux. En somme : une invitation à (re)découvrir les trésors de la gastronomie bretonne. Un voyage à la fois culinaire et maritime. Le porte-étendard d’une identité territoriale commune.

ⓘ Publicité

Les Escales Culinaires offrent un voyage entre terre et mer pour allier plaisirs maritime et gastronomique !

Voyage entre terre et mer conçu autour d’une dizaine d’escales à la fois gastronomiques et maritimes où les plus grands chefs vont élaborer leurs recettes à bord du catamaran ORC50 Guyader – Savéol, les escales culinaires forment une invitation à redécouvrir les trésors de la gastronomie bretonne, pour des moments de partages privilégiés entre des marins et diverses personnalités mais pas seulement. Il s’agit aussi de nourrir le dialogue avec le tissu associatif et les acteurs économiques bretons. Et pour cause, les histoires de Guyader Gastronomie et de Savéol ne sont-elles pas faites de passion, d’échange et de transmission depuis plusieurs générations ?

Les Escales Culinaires 2023

Les Escales Culinaires Guyader Savéol en Bretagne du 22 au 29 juin 2023

- l'Île aux Moines le jeudi 22 juin

- Aven et Belon le vendredi 23 juin

- Concarneau et Les Glénans le samedi 24 juin

- Audierne le dimanche 25 juin

- Île de Sein et Douarnenez le lundi 26 juin

- L'Aber Wrac'h le mardi 27 juin

- Roscoff le mercredi 28 juin

- Saint-Quai-Portrieux le jeudi 29 juin

A gagner le 27/06/23 à 8h45 : 1 séjour pour deux personnes à L'Aber Wrac'h