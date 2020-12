Les premiers à l’avoir compris, ce sont les grands fabricants mondiaux comme Hasbro.

Les grands aussi ont le droit de "jouets" ! Copier

Dans les années 1980, Kenner fabriquait et commercialisait les figurines et certains jouets de la saga Star Wars. Des jouets essentiellement en plastique, et devenus cultes avec le temps, et pouvant se vendre entre collectionneurs, plusieurs milliers d’euros, surtout si le jouet est encore dans un emballage neuf et scellé. Hasbro, aujourd’hui propriétaire de la marque Kenner, continue d’éditer des figurines Star Wars, dont une gamme qui se collectionne, destinée dont aux adultes, baptisée "Black Séries". Les figurines sont peu fonctionnelles, mais elles reproduisent très fidèlement les personnages, les scènes et les vaisseaux de la série, ainsi que quelques accessoires, comme les casques des personnages par exemple. Attention, il s’agit plus vraiment de jouets à collectionner, dont le prix est plus important.

Le géant danois Lego l’a compris aussi cette année, avec un slogan qui ne laisse aucun doute : "Adults Welcome", autrement dit : Bienvenue aux adultes ! Et c’est assez naturellement que l’on retrouve une gamme destinée aux plus de 18 ans : Lego Arts, avec laquelle vous pouvez réaliser un cadre qu’il sera possible de fixer au mur. Différents modèles sont disponibles, on a craqué sur « The Beatles », grâce auquel vous réaliserez « façon pixel », et uniquement en briques, le portrait au choix d’un des 4 garçons de Liverpool. Un cadre assez grand de 40 cm de côté, dont la construction est accompagnée d’une playlist téléchargeable sur votre smartphone ou tablette des "Fab Four".

The Beatles, le portrait de John Lennon, par LEGO © Radio France - Nicolas Bedin

Si la musique des Beatles vous indiffère, mais que celle des voitures vous parle, Lego propose une jolie version de la célèbre Fiat 500, de près de 1000 pièces à assembler. Toute de jaune vêtue, avec sa malle arrière et un chevalet de peintre, sans oublier son célèbre petit moteur arrière, la Fiat 500 de Lego a tout pour faire craquer les amateurs d’automobiles de collection. Réaliste à souhait comme sait bien le faire Lego, elle décorera aussi bien le bureau, qu’une étagère du salon, et pourra s’offrir à celles et ceux qui rêvent de parcourir les rues de Rome dans le célèbre pot de yaourt !

La célèbre Fiat 500, et son matériel de peintre, par LEGO © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, si les plus grands n’ont définitivement pas perdus leur âme d’enfants, Lego propose cette année une version toute en briques du célèbre Batwing, l’avion de Batman, vu dans le film de Tim Burton en 1989, dans lequel Batman était interprété par Michael Keaton, et le joker par Jack Nicholson. Plus de 2300 pièces et 50 cm de large pour cet avion de Batman, tout de noir vêtu, et des souvenirs qui rappellerons avec délice aux plus grands les scènes les plus cultes du film de Burton. Le tout est fixable au mur, tel un trophée de construction, ou installé sur son présentoir. Vous l’avez compris, il s’agit non pas d’un jouet, mais d’un objet de décoration, de collection même, que les plus grands auront à cœur de montrer dans leur univers.