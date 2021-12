Les jeux en compétition pour le Prix France Bleu du Jeu Vidéo 2021

La sélection est réalisée par notre partenaire Canard PC, magazine et site internet dédié aux jeux vidéos, et c'est une très belle sélection, mettant en avant les talents français. Pour concourir, il faut que le jeu soit qualitatif, remarquable, développé ou créé par un studio français et qu'il soit sorti en 2021 !

"Humankind" de Amplitude Studios (Paris)

"Road 96" de Digixart (Montpellier)

Deathloop chez Arkane (Lyon)

Solasta : Crown of the Magister du studio Tactical Adventures (Paris)

