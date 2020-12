Les fabricants se sont intéressés aux plus petits qui ont droit aussi à leur univers, avec des objets adaptés, toujours simples à utiliser, et surtout bien mieux qu’un appareil avec un écran !

Elle porte bien son nom la conteuse Joyeuse. En apparence, c’est un cube, d’aspect doux et aux couleurs vives, au design simple et vintage. Facile à prendre en main, facile à utiliser. Mais c’est surtout pour les enfants, une magnifique boite à histoires, et à comptines.

Les jouets connectés : Conteuses et enceintes connectées Copier

Et c’est aussi une idée bien française. La conteuse Joyeuse raconte des histoires et chante des comptines quand on la secoue 3 fois : c'est magique. Elle nourrit l'imaginaire des enfants de 0 à 8 ans, loin des écrans, avec les essentiels de l'enfance : des contes et comptines de toujours, des créations pleines de fantaisie et de poésie, et même un abécédaire un peu fou, qui donnera le goût des mots et de la langue aux enfants.

La conteuse Joyeuse © Radio France - Nicolas Bedin

D’utilisation très facile, il suffit par exemple de secouer le cube pour l’allumer, de choisir une face pour choisir une histoire, de faire pivoter le cube dans un sens ou dans un autre pour monter ou descendre le volume, et bien sûr, la conteuse peut se rechercher en histoires et comptines gratuitement, depuis le site joyeuse.io .

La Conteuse Joyeuse, fabriquée en Loire Atlantique © Radio France - Nicolas Bedin

Petit bonus, les 3 créateurs et créatrices de la conteuse sont français, et les deux modèles de conteuses (de 0 à 2 ans, et de 3 à 8 ans) sont fabriqués tout près de Nantes, en Loire Atlantique.

Non loin de là, dans la Sarthe, à Ecommoy, Jemini, entreprise familiale spécialiste en peluches et jouets pour enfants depuis plus de 50 ans, propose cette année une innovation pour les plus petits : une peluche, qui comprend une enceinte, à connecter en Bluetooth pour écouter de la musique, des histoires et laisser libre cours à l’imagination en écoutant des histoires enregistrées par les parents.

Les peluches avec enceinte connectée de Jemini © Radio France - Nicolas Bedin

On retrouve donc les 3 personnages fétiches de Jemini, notamment Léon le dragon, tout de bleu vêtu, dont l’enceinte peut se connecter à un smartphone, ou à une tablette, en Bluetooth, et ainsi proposer la diffusion de musique, ou d’histoires, via Deezer, Spotify, ou Youtube, mais aussi d’histoires ou de messages enregistrés par les parents grâce à un canal connecté.

Et si le personnage de Léon le dragon ne plait pas à l’enfant, JEMINI propose la douce Calli, la Koala, et John, le raton-laveur, toujours avec une enceinte connectée, qui fonctionne sans piles, simplement avec une recharge USB.

Parce que l’imagination sera toujours beaucoup plus grande que le plus grand des écrans…. On trouve ces produits dans les magasins de jouets spécialisés en puériculture près de chez nous, et bien entendu sur les sites des fabricants.