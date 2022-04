Jouez avec les P'tits Bougnats, et remportez votre Pass famille pour le musée de Gergovie!

Les P'tits Bougnats et les Gaulois-Interrogation écrite ludique! Gagnez vos places pour le musée de Gergovie

Comment jouer?

Pour participer, il suffit de répondre aux 4 questions inscrites dans le formulaire, ci-dessous. (N'oubliez pas de bien remplir vos coordonnées.)

Vous avez un doute sur une question? Pas besoin de copier sur votre voisin, ni de faire appel à un ami, il suffit de réécouter l'émission des P'tits Bougnats!

A gagner votre Pass famille, soit 4 entrées, pour le musée archéologique de la bataille de Gergovie

Vous avez jusqu'au mercredi 27 avril 2022 minuit pour tenter votre chance. Un tirage au sort sera réalisé parmi les participants ayant donné les bonnes réponses.

Le musée de Gergovie

Situé sur le plateau de Gergovie, site classé monument historique, le musée vous plonge dans l'univers des Gaulois et de la célèbre bataille: spectacle audiovisuel sur la bataille, nombreux objets du quotidiens, monnaie... au total c'est plus de 600 m² d’exposition vivante et interactive.

Le musée de Gergovie est ouvert :

Mercredi, Samedi et Dimanche, de 13h00 à 18h00 hors vacances scolaires

Ouvert tous les jours, de 13h00 à 18h00 pendant les vacances scolaires et de 11h00 à 19h00 pendant les vacances d'été