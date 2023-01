Les résultats du concours "Atelier chansons avec Gauvain Sers"

En septembre dernier, France Bleu et Gauvain Sers, l'auteur-compositeur-interprète originaire de Limoges en Haute-Vienne, se sont associés pour créer une opération originale : l'atelier chanson de Gauvain Sers ** !**

Écoliers, collégiens et lycéens ont été invités à envoyer un texte écrit seul ou en groupe à l'artiste. Un texte qui, s'il est sélectionné, sera mis en musique lors d'un atelier dans l'enceinte même de la salle de classe. Une visite inoubliable pour les élèves qui composeront sans doute la plus belle chanson de l’année !

Lors de l’atelier, Gauvain Sers expliquera comment naît une chanson, d’où vient l’inspiration, le thème (reflet de notre quotidien, de notre société, de notre vécu, ou totalement imaginaire), l’association et le choix des mots, des rimes, si cela prend du temps. Il travaillera ensuite sur une mélodie qui sublimera le texte.

Les gagnants

Avec plus de 200 textes reçus des écoles, collèges et lycées de toute la France, l'opération est un grand succès ! Si bien que Gauvain Sers se rendra, non pas dans une école, mais bien dans deux ! Le choix a été difficile, tant les textes étaient sincères et de qualité, mais ce sont les courriers de la classe ULIS du collège de Mourmelon-le-Grand et l'école primaire d'Uchaux et sa chanson sur le harcèlement scolaire qui l'ont particulièrement touché. Bravo à eux et à tous les participants !

Avant de démarrer sa nouvelle tournée, Gauvain Sers réalisera son "atelier chanson" :

le 2 février 2023 au collège Henri Guillaumet à Mourmelon-le-Grand dans la Marne,

le 3 février 2023 dans l'école primaire La Galle à Uchaux dans le Vaucluse.

Gauvain Sers sera l'invité de Laurent Petitguillaume dans le Mag Loisirs week-end ce samedi 7 janvier à 13h sur France Bleu. Il appellera en direct les responsables des établissements sélectionnés et fera un point sur les courriers qu'il a reçu.

Gauvain Sers annonce sa venue au collège Henri Guillaumet à Mourmelon-le-Grand dans la Marne.

Gauvain Sers annonce sa venue dans l'école primaire La Galle à Uchaux dans le Vaucluse.

Un artiste engagé

Révélé en 2017 avec son single Pourvu, Gauvain Sers s'est rapidement fait une place dans la nouvelle scène française. Ses textes engagés prônent la tolérance, la solidarité et le respect. C'est le cas notamment avec son dernier titre Sentiment étrange, où l'artiste dénonce le racisme ordinaire.

Retrouvez l'actualité du groupe Gauvain Sers sur Gauvainsers.boutique , Facebook , Instagram , Twitter et Youtube.