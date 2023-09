Les vacances, finies? Que nenni ! France Bleu Belfort Montbéliard les prolonge d'une semaine !

Le plus difficile, une fois le séjour gagné, sera de choisir la destination...

Bien plus que de simples instants de décontraction en plein air, Homair Vacances vous offre une nouvelle expérience en Campings-Villages : des vacances en camping faites pour vous, selon vos envies et votre personnalité. Grâce à Homair Vacances, vous pourrez profiter d'un logement confortable et intime pour toute la famille, de parcs aquatiques avec piscines et bassins en plein air, mais aussi couvertes et chauffées pour les jours pluvieux. Pendant votre séjour, vous pourrez également profiter et tester les nombreuses activités proposées, qu'elles soient sportives ou festives, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Les Lacs du Verdon - Homair Vacances

Tentez votre chance... Participez à Comtois rends toi !

Tous les jours entre 11 h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Nenni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera 1 magnifique séjour.

*Conditions générales : séjour(s) de 2 nuits à une semaine en mobil-home « CLASSIC 2 ch. 4/6 Pers. » ou « CLASSIC 3 Ch. 6 Pers. » * valable jusqu’au 31 octobre 2023 , dans la limite des stocks alloués à cet effet, hors périodes du 08/07/2023 au 02/09/2023 dans l’un des 22 campings suivants :

· Cadenet – Camping le Val de Durance

· Canet-en-Roussillon – La Marina de Canet

· Cheval Blanc – Les Rives du Luberon

· La Ciotat – La Baie des anges

· Le Barcarès – La Presqu'île de Barcarès

· Les Mazures – LE Lac des Vieilles Forges

· Lit et Mixe – Le Soleil des Landes

. Mirepeisset – Le Val de Cesse

. Proissans – Le Val d’Ussel

. Parentis en Born – Au Lac de Biscarrosse

· Paris-Champigny – Paris Est

· Port-Cogolin – Marina Paradise

· Régusse – Les Lacs du Verdon

· Rives – Village Château de Fonrives

. St-Avit de Vialard – St Avit Loisirs

. St-Cyprien - Le Soleil de la Méditerranée

· St Nic – Le Domaine de Ker’Ys

· Torreilles-Plage – La Palmeraie

· Valras – Le Domaine la Yole

· Vilanova I La Geltru – Vilanova Park

· Vendres – Les Sablines

· Ghisonaccia – Marina d’Erba Rossa hors période du 24/06/2023 au 16/09//2023 pour ce camping)