"Lillarious": gagnez votre pass dans les coulisses du GALA STAND UP “JASON DE BROKERSS ET LE COMEDY FRANCAISE”

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Chaque jour, du lundi au dimanche, tentez de gagner votre carte du Club des Auditeurs en jouant sur France Bleu Nord à 8h40, 10h45 et 16h30.

ⓘ Publicité

Une fois membre, vous pouvez participer chaque semaine à des jeux exclusifs pour gagner de nombreux cadeaux : entrées dans les plus beaux parcs d'attractions, les musées, les lieux de culture et de divertissements, ou encore des invitations pour des spectacles dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Jouez comme vous le voulez et tentez votre chance chaque semaine si le cadeau vous intéresse en participant au tirage au sort ci-dessous. (ATTENTION, VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE NUMERO DE CARTE POUR JOUER)

Du dimanche 29 janvier au dimanche 5 février 2023, gagnez votre Pass Lillarious dans les coulisses du festival

LILLARIOUS, l'humour débarque à Lille

Parce que c’est dans le Nord qu’on rit le plus fort, Grégoire Furrer Productions, producteur du Montreux Comedy, avec le soutien de la région des Hauts-de-France, est heureux de s’installer à Lille avec son tout nouveau festival : LILLARIOUS .

Galas d’humoristes, débats, conférences et formations rythmeront ce festival haut en couleur qui se tiendra au cœur de lieux lillois incontournables comme le Nouveau Siècle, la Comédie de Lille ou le Spotlight, et des hauts lieux de l’innovation comme Euratechnologies.

Pendant 5 jours, du 01 au 05 février 2022, l'ambition est d’INSPIRER, d’INNOVER et de REUNIR publics et organisations pour PARLER de l’Humour et bien sûr de RIRE ensemble. Venez rire avec nous !

Du Dimanche 29 janvier au dimanche 5 février 2023, gagnez une journée particulière dans les coulisses du festival "Lillarious":

Vous assisterez aux répétions du gala "Stand-Up Jason de Brokerss et le Comédy Français" le vendredi 10 février 2023 dans l'après-midi.

Puis visite des coulisses au Nouveau Siècle et rencontres avec les artistes (suivant leurs disponibilités).

Vous serez ensuite les invités du 16-19 de France Bleu Nord en direct du Nouveau Siècle à Lille

Enfin, vous assisterez au gala avec de nombreux artistes comme Paul Déchavanne, Louis Dubourg, Morgane Cadignan, Louis Chapppey, Wary Nichen, Yacine Belhousse, Thibaud Agoston, Doully et Myriam Baroukh !

Vous profiterez de cette journée avec la personne de votre choix.

Pour jouer, il suffit de vous inscrire avec votre carte du Club des Auditeurs: