Livraison de jeux dans le Territoire de Belfort

Jouez chez vous grâce à Mille et Un Jeux à Trévenans!

Board game - Photos Snakes and Ladders.

Mille et Un Jeux à Trévenans est un centre d'escape game qui propose aussi, en temps normal, de la location et de l'achat de jeux de société avec la possibilité de jouer sur place autour d'une boisson.

Le gérant Axel Bourezg et son équipe ont eu l'idée de mettre en place une boutique en ligne et de livrer des jeux. C'est une opération spéciale valable jusqu'au 12 avril.

Mille et Un Jeux s'est notamment spécialisé dans le jeu à 2 qu'on ne trouve pas forcément partout; vous avez également le choix entre les jeux d'ambiance, les jeux de stratégie, les jeux d'enquête et bien entendu les jeux pour enfants.

Et puis une autre super idée: My Ludik Box, la box des jeux de société. C'est une boîte surprise... Vous choisissez simplement le thème, la fréquence et vous gérez votre abonnement qui est sans engagement.

Mille et Un Jeux à Trévenans livre dans un rayon de 20 km autour de Belfort.

