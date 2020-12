Et si on décrochait un peu des écrans ? Si pour une fois on éteignait vraiment la télé, les téléphones et les ordinateurs, pour se mettre à créer avec nos mains ?

C’est ce que proposent les loisirs créatifs. Et leur intérêt, d’année en année, est grandissant, notamment chez les jeunes parents qui ont à cœur d’offrir autre chose à leurs enfants, de proposer plus de concret. Et en matière de loisirs créatif, il est possible de trouver de très belles propositions chez les éditeurs de jeux français ! Forcément, ça nous plait quand c’est conçu dans l’hexagone !

Loisirs créatifs : l'imagination sans limites Copier

Si on vous propose de mettre les mains dans le plâtre ? Ça vous tente ? Pas question de travaux, mais bien de loisirs créatifs, grâce à Mako Moulage. Forcément, ça rappellera l’enfance de certains, avec ces modèles en plâtres à réaliser grâce à des moules de plastiques souples, du plâtre fin, de l’eau, et à peindre délicatement. Et bien depuis 2014, la société Mako revit, et fait fabriquer ses jeux partout dans l’hexagone : les moules en plastique souple viennent du Maine et Loire, le plâtre du Vaucluse, l’Yonne fourni les sachets, tandis que les pinceaux et la peinture viennent d’Ile-de-France, et l’emballage des Hauts de France ! C’est donc un jeu 100% Made In France. Et le principe n’a pas changé : on prépare le plâtre, on le coule dans le moule positionné à l’envers, et une fois sec, on s’applique à peindre le modèle. Et engagé jusqu’au bout, cette année, Mako propose une boite de 4 figurines à réaliser intitulée Les Espaces Protégées, histoire d’aborder la biodiversité en famille, tout en moulant. Sensibiliser en s’amusant ; c’est tout ça Mako Moulage.

"Les Espèces Protégées" par Mako Moulages © Radio France - Nicolas Bedin

Dans la Loire, à quelques encablure de Saint Etienne, Sodertex fête ses 30 ans cette année et propose un monde de couleurs, et de créativité, ou les enfants voient leur imagination prendre vie. La marque propose par exemple une gamme de kits pour enfants, comme « Funny Weather », des magnets représentant la météo à personnaliser grâce à des strass, au gré de son humeur. Soleil, nuage, pluie, et autres arcs en ciel, ce sont 10 magnets à personnaliser, qui serviront ensuite à l’enfant pour faire la météo, ou décorer le frigo et d’autres surfaces métalliques.

Funny Weather par Sodertex © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, arrêtons-nous en Alsace, avec l’entreprise Joustra, contraction de « Jouets » et « Strasbourg » qui depuis 1934 propose un savoir-faire français en matière de jeux créatifs. Cette année, Joustra propose à partir de 8 ans, un véritable tour de potier, dans le coffret Terra Poterie. Un coffret très complet qui permet de réaliser et décorer facilement de véritables poteries. Le tour de poterie est fourni dans la boite, il vous faudra l’assembler ; il est doté, comme les vrais, d’une commande à pédale qui permet un pilotage facile. L’argile fournie dans la boite est naturelle, et provient de France bien entendu. Joustra aide un peu les enfants grâce à des gabarits de tournage afin de les guider lors de la réalisation des premières poteries. Enfin, comme tout bon potier qui se respecte, l’enfant pourra lui aussi décorer ses créations après cuisson avec la peinture et les pinceaux fournis.

Terra Poterie crée par Joustra © Radio France - Nicolas Bedin

Bref, des heures de jeux, de créativité, et d’imagination, tout en utilisant tous ses sens et sa dextérité, c’est tout cela, les loisirs créatifs, Made In France bien sûr… rappelons que tous ces loisirs créatifs se trouvent facilement dans les grandes surfaces spécialistes du jouet dans toute la région, ou dans les magasins spécialisés en Loisirs créatifs !