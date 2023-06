Lorient Océans du 29/06 au 02/07/23 : 1 week-end "découverte" à gagner avec France Bleu Breizh Izel

France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle du Festival Lorient Océans du 29 juin au 2 juillet 2023 !

LORIENT OCÉANS

Lorient Océans, c’est le grand rendez-vous maritime de Lorient et de sa rade !

Quatre jours pour découvrir la maritimité de Lorient sous tous ses aspects, de la Compagnie des Indes d’hier au Pôle course au large d’aujourd’hui, en passant par une filière pêche parmi les plus actives de l’Hexagone ou par la construction navale. Quatre jours de fête à terre et en mer pour célébrer l’océan sous toutes ses formes : dans la rade comme sur les quais de la ville aux six ports. Une grande fête populaire pour tous les amoureux de la mer du 29 juin au 2 juillet 2023. Une évidence pour l’Agglomération de Lorient !

1 Week-end pour deux personnes "Découverte de Lorient et son Festival Maritime Lorient Océans et Grand Concert du 01/07/23" à gagner le vendredi 9 juin à 8h48

Le week-end pour deux personnes comprend :

la nuit du 1er au 02/07 dans un hôtel à Lorient avec les petits déjeuners

l'accès VIP au Grand Concert du 01/07/23 avec Claudio Capéo et Bernard Lavilliers

l'accès aux balances du Grand Concert avec visite des coulisses

2 " Pass Sloop " : accès aux activités du Festival Maritime

goodies Lorient Océans

Valable pour deux personnes uniquement le week-end du 1er et 2 juillet 2023

Teaser Lorient Océans 2023