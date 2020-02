Luna Park : Vos tours de manège à gogo !

Le Luna Park est de retour à Micropolis Besançon pour sa 25ème édition du samedi 18 janvier au dimanche 8 mars 2020

Le Luna Park à Besançon, c'est une grande fête foraine qui dure cinq semaines et attire plus de 30 000 visiteurs chaque année. Une trentaine de manèges et d'attractions sont à découvrir au cœur du Hall C de Micropolis.

C'est la sortie familiale des vacances !

Ambiance churros, gaufre, barbe à papa et pomme d'amour !

Luna Park est ouvert :

le Mercredi de 14h à 19h

le Samedi de 14h à 21h

le Dimanche de 14h à 19h

Pendant les vacances scolaires, Luna Park est ouvert tous les jours de 14h à 19h.

Le samedi pendant les vacances, le parc est ouvert de 14h à 22h.

Le tour de manège est à 1,50€.

Si vous voulez remporter vos 5 tours de manèges pour Luna Park, c'est simple : vous nous envoyez "Luna Park" en message privé sur notre page Facebook, en n'oubliant pas de nous indiquer vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse exacte et numéro de portable).

Avec un peu de chance, vous serez parmi les 10 heureux élu(e)s de la journée !

Réponse ce jeudi matin sur notre page Facebook !