Made in France : les jouets Français contre-attaquent !

Pour ce Noël 2021, et si on osait les jouets Français ? C'est en 2014 qu'a été crée l'Association des Créateurs et/ou Fabricants de Jouets Français. Elle fédère aujourd'hui 40 fabricants de l'hexagone, et 28 créateurs.

A l'heure de la flexibilité des approvisionnements, et de la hausse des couts de transports, et d'une consommation plus responsable, créer et/ou fabriquer sur le territoire apparait comme un atout. L'heure de la revanche à t elle sonné ? Voici une petite sélection venue de nos régions !

Enceinte MERLIN : une coopération Radio France et Bayard Jeunesse

Une enceinte conçue pour les enfants de 3 à 10 ans ! Petite et légère, elle s’emporte partout et accompagne les enfants dans tous les moments de vie. Sa taille est idéale : 13cm x 13cm, et seulement 250 grammes. Et à l'intérieur, on y retrouve une sélection de 200 titres, taillée pour les petites oreilles, issue des magazines de référence de Bayard (Pomme d’Api, J’aime Lire, Les Belles Histoires, Histoires pour les Petits…) et des chaînes de Radio France. Et en plus, elle est assemblée dans l'Yonne. Elle offre un environnement d'écoute sans ondes, et une navigation intuitive et illustrée. Prix de vente : 79,90 €

Les enfants pourront découvrir leurs histoires favorites sur l'enceinte Merlin crée par Radio France © Radio France - FBH

Les Carapaces de DOUG

Doug voit le jour en 2013, sous l'impulsion d'un passionné de jeux de rôles et de jeux vidéos. Son idée? Proposer un véritable complément aux jeux numériques. Avec CARAPACES, un système de triangles clipsables, il devient possible de créer des sculptures uniques et personnalisées. Quelques modèles sont réalisables sur la base d'une notice explicatives fournie, mais très vite, c'est l'imagination qui prend le relais et, comme pour les Lego, la seule limite devient l'imagination. Et s'il est possible de réaliser de nombreux modèles avec une boite, l'intérêt devient vite de multiplier les possibilités avec l'aide de plusieurs boites. Comptez 39,90 € la boite.

Le jeu CARAPACES de DOUG - Doug Factory

Jeujura : une Histoire de famille….

L’histoire commence en 1911, lorsqu’Henri Liégeon créé son premier atelier de fabrication à Champagnole dans le Jura. La marque « JEUJURA » est déposée en 1948. En 2012, reconnue pour son savoir-faire d’excellence, Jeujura a reçu le prestigieux label «Entreprise du Patrimoine Vivant». JEUJURA continue encore et toujours à développer chaque année des jeux et jouets en bois, ludiques, pédagogiques et authentiques pour que perdure le plaisir de jouer et de rêver des enfants, comme le "Premier Chalet dans la Montagne" : de grosses pièces en bois de hêtre, et l'enfant peut fabriquer son chalet en emboitant simplement les pièces en bois les unes dans les autres, et peut s'amuser dans cet univers sorti de son imagination avec le personnage, et tous les animaux, eux aussi en bois. Prix de vente conseillé : 34,90 €

Mon Premier Chalet dans la Montagne par Jeujura - JEUJURA

Meccano : une histoire en Hauts-de-France

Même si l'histoire de Meccano prend vie à Liverpool en 1901, c'est bien à Calais que siège la filiale française de la marque. La première usine Meccano en France a ouvert ses portes à Paris Belleville en 1921. C'est en 1959 qu'elle fut remplacée par l'usine actuelle de Calais, là où sont produits la majorité des coffrets Meccano. Pour ce Noel 2021, et dans la gamme junior, Meccano propose une réplique d'un célèbre "Monster Truck" américain : le Grave Digger, littéralement "creuseur de tombes".

127 pièces, 2 outils indispensables à la construction, quelques autocollants pour décorer le véhicule aux roues gigantesques. Une fois assemblé (compter une petite heure pour un adulte, deux pour une jeune enfant), le tout terrain dispose d'un moteur à retro-friction, et roule tout seul une fois remonté. Comptez 39,99 € en magasin spécialisé.